HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor

Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:27 | Son Güncelleme

MUŞ’ta besici Süleyman Durbak (24) çetin geçen kış mevsiminde erken doğumla dünyaya gelen kuzuları, hayatta kalabilmeleri için evine aldı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta besici Süleyman Durbak (24) çetin geçen kış mevsiminde erken doğumla dünyaya gelen kuzuları, hayatta kalabilmeleri için evine aldı. Durbak, kuzuları soba başında biberonla besliyor.
Muş'a bağlı Tekyol köyünde, erken doğumla dünyaya gelen kuzuların hayatta kalabilmesi için besici Süleyman Durbak önlem aldı. Çetin kış mevsiminin etkili olduğu köyde erken doğum yapan koyunların yavrularını ahırdan çıkaran Durbak, hayatta kalabilmeleri için evine getirdi. Hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde eksi 15 derecenin altına düştüğü köyde dünyaya gelen kuzuları korumaya alan Durbak, hasta olmamaları ve ölmemeleri için evine aldığı kuzularını, ahırdaki koyunlardan sağdığı sütü biberona doldurup, soba başında elleriyle besliyor.
Ayrıca anneleri yavrularını unutmasın diye arada kuzuları alıp ahıra da götüren Durbak, yavruları biraz büyüdükten sonra yeniden annelerinin yanına, götüreceğini söyledi. İkisi ikiz toplamda beş yavru kuzuyu evinde kendi elleriyle besleyen 200 koyun sahibi Durbak, ileriki günlerde dünyaya gelecek olan yavru kuzuları da evinde beslemeye hazır olduğunu belirtti.
Ahırdaki koyunların yavru kuzuların üzerine yatmaması için tedbir aldığını belirten Durbak, "Biraz gelişsinler diye 3-4 gün evde besleyeceğim. Sonrasında getirip, ahıra annelerinin yanına bırakacağım. Hayvanımız 5 ay dolmadan erken doğum yaptığı için kuzulara evde bakıyoruz. Biberonla besliyoruz. Evde süt veriyoruz. Hava çok soğuk olduğu için yeni doğan kuzuları eve getiriyoruz. Sobanın önünde bir, iki gün biraz alışsın, büyüsün diye evde besliyoruz. Ahır çok soğuk olduğu için ölüyorlar ahırda" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh, donduDünyanın en hızlı akan nehri Çoruh, dondu
'Evde sağlık hizmeti' uygulaması ile erken teşhis, hayatını kurtardı'Evde sağlık hizmeti' uygulaması ile erken teşhis, hayatını kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı

Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı

Son dakika! Manisa'da art arda depremler (Kandilli - AFAD son depremler)

Manisa'da art arda depremler

Bakım merkezindeki işkence iddiasında 6 yıllık hukuk mücadelesi

Bakımevinde skandal iddia! 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorlar

İstanbul Havalimanı'nda, Çin'den gelen yolculara koronavirüs (Corona virüs) taraması

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Trump'ın azil yargılamasında 3. gün sona erdi

Trump'ın azil yargılamasında 3. gün sona erdi

Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin uyarı

Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.