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  4. Erken doğan kuzuları bebek gibi biberonla besliyor

Erken doğan kuzuları bebek gibi biberonla besliyor

İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2020 08:27 | Son Güncelleme

Muş’ta besici Süleyman Durbak (24) çetin geçen kış mevsiminde erken doğumla dünyaya gelen kuzuları, hayatta kalabilmeleri için evine aldı. Durbak, kuzuları soba başında biberonla besliyor.

Muş'a bağlı Tekyol köyünde, erken doğumla dünyaya gelen kuzuların hayatta kalabilmesi için besici Süleyman Durbak önlem aldı. Çetin kış mevsiminin etkili olduğu köyde erken doğum yapan koyunların yavrularını ahırdan çıkaran Durbak, hayatta kalabilmeleri için evine getirdi. Hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde eksi 15 derecenin altına düştüğü köyde dünyaya gelen kuzuları korumaya alan Durbak, hasta olmamaları ve ölmemeleri için evine aldığı kuzularını, ahırdaki koyunlardan sağdığı sütü biberona doldurup, soba başında elleriyle besliyor.

Ayrıca anneleri yavrularını unutmasın diye arada kuzuları alıp ahıra da götüren Durbak, yavruları biraz büyüdükten sonra yeniden annelerinin yanına, götüreceğini söyledi. İkisi ikiz toplamda beş yavru kuzuyu evinde kendi elleriyle besleyen 200 koyun sahibi Durbak, ileriki günlerde dünyaya gelecek olan yavru kuzuları da evinde beslemeye hazır olduğunu belirtti. Ahırdaki koyunların yavru kuzuların üzerine yatmaması için tedbir aldığını belirten Durbak, "Biraz gelişsinler diye 3-4 gün evde besleyeceğim. Sonrasında getirip, ahıra annelerinin yanına bırakacağım. Hayvanımız 5 ay dolmadan erken doğum yaptığı için kuzulara evde bakıyoruz. Biberonla besliyoruz. Evde süt veriyoruz. Hava çok soğuk olduğu için yeni doğan kuzuları eve getiriyoruz. Sobanın önünde bir, iki gün biraz alışsın, büyüsün diye evde besliyoruz. Ahır çok soğuk olduğu için ölüyorlar ahırda" diye konuştu.

(DHA)

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