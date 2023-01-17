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Erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz kart... Skandalın fiyatı 25 bin! İşte 'joker'in hastanedeki görüntüleri

17.01.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dolandırıcılık skandalı daha gündeme bomba gibi düştü! İzmir'de hastanede gerçekleşen olayda sahte rapor düzenleyen çete 25 bin ile 80 bin lira arasında değişen fiyatlarla hak etmeyen kişilere erken emeklilik, ÖTV indirimi ve ücretsiz ulaşım kartı gibi hakları sağlayarak kamuyu zarara uğrattı. Şüphelilerin arasında 'joker', doktor, devlet memuru da yer alıyor. Olayla ilgili şu ana kadar 380 kişi için gözaltı kararı verildi.

Erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz kart... Skandalın fiyatı 25 bin! İşte 'joker'in hastanedeki görüntüleri

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen ve 380 kişi hakkında adli işlem uygulanan 'sahte engelli raporu' operasyonunda, şüphelilerin "joker" diye tabir edilen kişileri rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere soktukları anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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ERKEN SAATTE DÜĞMEYE BASILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı.

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FİYATI 25 BİN-80 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Soruşturma çerçevesinde yürütülen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkarken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan sağlıkçıların, hastanelerde kullanılan kayıt sistemi (Probel) üzerinden usulsüzlükler (sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma) yapıldığı, veya rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin sokularak, 249 şahsa 25 bin - 80 bin TL arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı belirlendi. Ayrıca polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olayla ilgili 380 şüphelinin ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon TL kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edildi. Operasyon çerçevesinde, aralarında, 32 organizatör, 13 joker, 1 doktor ve 6 devlet memuru olmak üzere toplam 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden hakkında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 51’i gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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'JOKER' KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin "joker" diye tabir edilen kişileri rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere soktukları anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, "joker"in hastanede zemin katta bulunan kan verme birimi yerine, şüpheli hastane çalışanından yardım alarak 5. kattaki sadece yatan hastaların girebildiği birimde kan verdiği anlar yer aldı. Olaya dair başka bir görüntüde ise kan verme işlemi öncesi şüpheli hastane çalışanlarının hazırlık yaptıkları anlar ile bu işi planlayan kişinin hastane içerisinde joker ve rapor alacak kişiyle birlikte hareket ettiği görüldü.

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ERKEN EMEKLİLİK, ÖTV, ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTI...

Ayrıca soruşturma çerçevesinde, olayla ilgili şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek vatandaşları, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları da ortaya çıktı. Rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği de tespit edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir hastane

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