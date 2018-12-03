Erken ergenliğin sebebi genetik faktörler olabilir

İSTANBUL, (DHA)- Erkeklerde 9, kızlarda 8 yaşından önce ergenlik bulgularının başlamasının erken ergenlik olarak tanımlandığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, “Erken ergenliğin sebebi tam olarak bilinmese de, genetik faktörler ve etnik kökenin etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

Ergenlik hakkında bilgiler veren Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, “Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir ve bu dönemde kızlarda memelerin büyümesi ve genital bölgede kıllanma, kadınlara özgü yağ dağılımı; erkeklerde testislerin ve penisin büyümesi ile birlikte her iki cinste genital bölgede kıllanma gibi cinse ait görünür değişikliklerin yanı sıra üreme yeteneğinin kazanılması ve hızlı boy uzaması gibi önemli gelişmeler olur. Ergenliğin sonuna doğru kızlarda adet kanamaları, erkeklerde ejakülasyon başlar ve bunlar olduktan bir süre sonra da boy uzaması durur” diye konuştu.

“YAŞAM TARZINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE ERKEN ERGENLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”