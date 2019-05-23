Erken evlilikte cezası onanınca tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK / ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta, S.K. ile 2004 yılında 13 yaşındayken evlenen ve kendisi de o dönemde 17 yaşında olan C.K. (32), şikayet üzerine açılan soruşturma sonrası yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. C.K., cezanın onanmasının ardından tutuklandı.

2004 yılında 17 yaşında olan C.K., Ereğli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki S.K. ile dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başaldı. S.K.'nın 18 yaşına basmasının ardından çift resmi nikah ile evlendi. Ancak olayın ortaya çıkması üzerine C.K. hakkında soruşturma açıldı. C.K. ile S.K.'nın bu sırada 4 çocukları oldu. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan C.K., 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası Yargıtay tarafından onanan C.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekipleri C.K.'yi evinde gözaltına aldı. C.K. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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