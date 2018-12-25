Erken evre ses teli kanserinde robotik cerrahi süresi 12 dakika

"Tedaviyi belirleyen en önemli etkenlerden biri, lenf bezlerine yayılımı. Tümör, lenf bezlerine yayıldıysa onların da ayrıca tedavi edilmesi gerekiyor. Ana tedavi alanlarımızdan birisi cerrahi tedavi. Örneğin ses telini tutan bir kanserde eğer tümör küçükse sadece hastalıklı olan ses telini alarak ameliyat edebiliyoruz. Eğer tümör gırtlağın üst kısmını tutuyor, ses telini etkilemiyorsa o zaman gırtlağın üst kısmını çıkarabiliyoruz. Burada ses ve konuşma korunuyor. Eğer tümör, ses telinin alt kısmına yerleşmişse arkasındaysa gırtlağın tamamını almak gerekiyor."

Ses telinde başlayan bir tümörün, yayılarak ses teli ve gırtlağın üst tarafını veya alt tarafa ilerleyip o bölgeyi kaplayabildiğini dile getiren Kayhan, şu bilgileri verdi:

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken en kolay tedavi edilen türün, ses teli kanserleri olduğunu anlattı.

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, dünyada robotik cerrahiyi ses teli kanserlerinde kullanan ilk hekimlerden biri olduğunu belirterek, bu ameliyatlarda ortalama kan kaybının 10 mililitre, robotik cerrahi süresinin de 12 dakika olduğunu söyledi.

Kayhan, erken evre yakalanan özellikle glottik ve supraglottik tümörlerde 1970'li yıllardan sonra açık cerrahi yerine lazer cerrahisinin kullanılmaya başlandığını, ışın tedavisinin de gırtlak kanserlerinde etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu, ameliyat olamayacak durumdaki hastalarda tercih edildiğini söyledi.

Işın tedavisi sonrası hastalığın nüks etmesi durumunda ikinci kez bu tedavinin verilemediğini belirten Kayhan, "Bu hastalarda ameliyat yaralarının iyileşmesi oldukça zor olmakta bununla ilgili sıkıntı yaşanmaktadır. Ayrıca genç hastalarda ışın tedavisi sonrası 20 yıl gibi uzun süreler sonra ikincil kanserler görülebilmektedir." dedi.

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Robotik cerrahinin gırtlak, boğaz yutak kanserlerinde, bademcik, dil kökü bölgelerindeki tümör ve kanserlerde kullanımının onaylanarak, 2009'da başladığını hatırlatan Kayhan, dünyada robotik cerrahiyi ses teli kanserlerinde kullanan ilk hekimlerden biri olduğunu ifade etti.