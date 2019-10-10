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Erken fark edilen yangın, otomobilin tamamen yanmasını engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 08:11 | Son Güncelleme

Karaman’da sahibi tarafından oturduğu apartmanın otoparkına park edilen araç, gece yarısı bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Karaman’da sahibi tarafından oturduğu apartmanın otoparkına park edilen araç, gece yarısı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Aracının yandığını haber alan sahibi ise itfaiye gelinceye kadar su dolu bidonlarla alevlerin tamamen otomobili sarmasına engel oldu.
Yangın, gece saat 01.15 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Buhara Apartmanı’nın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi Mustafa Laçin tarafından oturduğu apartmanın otoparkına park edilen 42 CGY 56 plakalı araç, gece yarısı bir anda ön sol teker kısmı ile arka tamponundan alev alarak yanmaya başladı. O sırada bir apartman sakini otomobilin yandığını görerek sahibi ve itfaiyeye haber verdi. Araç sahibi Mustafa Laçin ise aracının yandığı haber alır almaz hemen aşağıya inerek itfaiye gelinceye kadar su dolu bidonlarla alevlerin otomobili tamamen sarmasına engel oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangının erken fark edilmesi nedeniyle otomobilde küçük çaplı hasar oluştu. Ekipler, elektrik kablolarının şase yapması sonucu yangının çıktığını tahmin ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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