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Erken müdahale çok önemli! "Tedavi edilmediğinde ileride cinsel sorunlara yol açabilir"

22.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir çocuk cerrahisi uzmanı, 250 erkek çocuktan birinde hipospadias görülebileceğini kaydederek, erken müdahalenin bu anomalide çok önemli olduğunu dile getirdi. Uzmana göre, yeni doğan erkek çocuklarda görülen doğumsal bir bozukluk olan Hipospadias tedavi edilmediğinde ileride cinsel sorunlara yol açabilir.

Erken müdahale çok önemli! "Tedavi edilmediğinde ileride cinsel sorunlara yol açabilir"

Sünnet yaşı, hipospadias ve epispadias hakkında ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, “Hipospadias hastalığı tedavi edilmediğinde ileride cinsel sorunlara ve ereksiyona geçtiğinde penisin aşağı doğru kıvrılması gibi durumlara yol açabilir. 250 erkek çocuktan birinde hipospadias görülebilir” diye konuştu.

Epispadias hastalığı hakkında da bilgiler paylaşan Tugay, “Epispadias hastalığı, yeni doğan erkek bebeklerde üretra denilen normal penis ucu yerine (glans) penise kadar olan herhangi bir yerde açılmasıdır. Erkeklerde 5 kat daha sık görülen epispadias hastalığı yaklaşık 30 bin doğumda bir görülebilir. Epispadias hastalığı zor ve karmaşık bir hastalıktır” açıklamasında bulundu.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Prof. Dr. Tugay, erken müdahalenin bu anomalide çok önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Çocuk doğduğunda ilk muayenede fark edilip teşhisi için ayrıntılı fizik muayene yapılır. Karın ultrasonografisi yapılan çocuğun idrar yolu sisteminde doğumsal bozukluk olup olmadığı da kontrol edilir. Bebeklerde simfizis pubis denilen ön kemiğin ayrık olması durumunda ilk 24 saat içinde ameliyata alınarak kemiğin yakınlaştırılması daha kolay olmaktadır.”

HİPOSPADİAS'IN TEDAVİ YÖNTEMİ

Anomalilerin tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Melih Tugay, “Hipospadias hastalığı ameliyat ile düzeltilebilmektedir. Hipospadias hastalığında bebek, cinsel kimliğini tam öğrenmeden cerrahi müdahale yapılmalıdır. Bebeğin ikinci bir ameliyat daha geçirmemesi adına sünnet ile aynı zamanda yapılabilir. Ameliyat günübirlik bir cerrahi müdahale olması sebebi ile hasta aynı gün taburcu olabilir. Epispadias tedavisi hastanın hangi epispadias hastalığını taşıdığına göre ameliyat edileceği ve kaç operasyon geçireceğine karar verildikten sonra başlanır. Epispadias hastalığının tedavisinde, dış genital organı şekil ve fonksiyon olarak normal işleyişine getirmek amaçlanır” bilgilerini paylaştı.

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DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞ BİR AMELİYAT NASIL DÜZELTİLİR?

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, hipospadias ve epispadias hastalığında teşhisin, doğru değerlendirme sonucunda koyulması ve tedavinin uzman doktor tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başarısız olmuş bir hipospadias ameliyatının yenilenmesinin tecrübeli doktorlar için bile zor bir ameliyat olabileceğiniz ifade etti.

ANNE VE BABALAR DİKKAT

Bu konuda anne ve babalara uyarıda bulunan Prof. Dr. Melih Tugay, bebeklerde meydana gelebilen doğumsal bozuklukların vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. (DHA)

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