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Erken ölmek istemiyorsanız bir an önce bırakın

06.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı tuz tüketiminin zararları ile ilgili yapılan çalışma, sık sık tuz eklemenin erken ölüm tehlikesi oluşturduğunu ortaya çıkardı. ABD’li bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, sıklıkla tuz tüketmenin erken ölüm ile ilişkisinin olduğu açıklandı.

Erken ölmek istemiyorsanız bir an önce bırakın

Tuz kullanımının ne kadar zararlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hakemli Avrupa Kalp Dergisi'nde yayımlanan çalışmada, yiyeceklere sıklıkla tuz eklenmesinin kardiyovasküler hastalık, felç, koroner kalp hastalığı veya kanser gibi hastalıklar nedeniyle erken ölüme neden olduğu belirtildi.

Ntv’de yer alan habere göre; ABD’li bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, yiyeceklere sık sık tuz eklenmesinin erken ölüme yol açabileceği açıklandı.

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Louisiana'daki Tulane Üniversitesi'nden araştırmacılar, yiyeceklere sıklıkla tuz eklenmesinin kardiyovasküler hastalık, felç, koroner kalp hastalığı veya kanser gibi nedenlerden erken ölümle ilişkili olduğunu belirtti.

TUZ NEDENİYLE 18 BİN 474 ERKEN ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, araştırmalarının sonucunda sık tuz kullanmanın 18 bin 474 belgelenmiş erken ölüme neden olduğunu söyledi.

Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Okulu'nda profesör ve üniversitenin Obezite Araştırma Merkezi direktörü Dr. Lu Qi, insanların yiyeceklerine ne sıklıkla tuz eklediklerini ölçmek için benzersiz bir davranış değişkeni olduğunu söyledi.

Dr. Lu Qi, “Bu çalışma, sodyum alımıyla ilgili çok özel bir davranışı ele aldı” derken, "Bu, sodyum alımını azaltmak için davranışı uygun bir şekilde değiştirebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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Araştırmacılar ayrıca potasyumla ilgili bulguya da dikkat çekerken, sebze ve meyve tüketenlerin risklerini azalttığının altını çizdi.

Boston Üniversitesi Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri Koleji'nde kayıtlı bir diyetisyen beslenme uzmanı ve klinik profesörü olan Joan Salge Blake, "Yemeklerinizde daha fazla potasyum açısından zengin meyve ve sebze tüketmenin sağlığa faydaları hakkında bulgularımız var" dedi.

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