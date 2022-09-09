HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erken ölüm, kanser, kalp hastalıkları... Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Erken ölüm, kanser, kalp hastalıkları... Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

09.09.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazır çorba, konserve ürünler, aşırı işlenmiş gıdaların bir kez daha ne kadar ölümcül olduğu kanıtlandı. Bu zararlı gıdalar erken ölüm riskini artırıyor, kanser ve kalp hastalılarına davetiye çıkarıyor. ABD ve İtalya’da yapılan büyük ölçekli araştırmaların sonuçlarına göre, aşırı işlenmiş zararlı gıdalar başta kalın bağırsak kanseri olmak üzere kalp hastalı ve erken ölüme yol açtığı ortaya çıktı.

Erken ölüm, kanser, kalp hastalıkları... Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Dünya basınında geniş yer bulan bir araştırmada işlenmiş gıdaların nasıl ölüme sürüklediği gözler önüne serildi. İnsan sağlığı açısından büyük riskler taşıyan gıdaların birçoğu günlük hayatımızın içinde!

HAZIR ÇORBA, SOSİS, GAZLI İÇECEK...

Aşırı işlenmiş gıdalar arasında hazır çorbalar, soslar, dondurulmuş pizzalar, hazır yemekler ve sosisli sandviçler, sosisler, patates kızartması, gazlı içecekler, hazır kurabiyeler, kekler, şekerler, çörekler ve dondurma gibi yiyecekler yer alıyor.

iStock-1267369752

200 BİN KİŞİ İNCELENDİ

ABD'de yapılan ilk araştırma kapsamında 28 yaşına kadar 200 binden fazla erkek ve kadının beslenme düzeni incelendi.

Aşırı işlenmiş gıda tüketimi nedeniyle oluşan kalın bağırsak kanserinin kadınlara nazaran erkeklerde daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

iStock-1358868997

CİNSİYET FARKININ NEDENİ ANLAŞILAMADI

Araştırmada kalın bağırsak kanseri riskinde cinsiyet farkının nedenleri halen bilinmediği kaydedildi.

Tufts Üniversitesinden Fang Fang Zhang, araştırmada, yoğurt gibi aşırı işlenmiş süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesinin kadınlarda kalın bağırsak kanserinin daha düşük görülmesiyle ilişkisinin bulunduğunu söyledi.

iStock-1086727782

Zhang, "Az veya hiç şeker içermeyen tam tahıllı gıdalar, yoğurt ve süt ürünleri gibi bazı aşırı işlenmiş gıdalar daha sağlıklı" dedi.

Araştırmada, yoğurt gibi gıdaların daha fazla tüketilmesinin kadınlarda kalın bağırsak kanseri riskini düşürdüğü belirlendi.

Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Robin Mendelsohn, "Kadınlar 'daha sağlıklı' aşırı işlenmiş gıdaları seçmiş olabilirler." dedi.

Buna karşın, kadınların pizza gibi hazır gıdaları daha fazla tüketmeleri halinde kalın bağırsak kanseri riskinin daha da artacağı belirtilirken, erkeklerin çok fazla et, kümes hayvanı veya deniz ürünleri bazlı hazır ürünler ve şekerle tatlandırılmış içecekler tüketmeleri halinde bağırsak kanseri riskinin daha yükseldiği kaydedildi.

ÇOCUKLARA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ

Araştırmada, aşırı işlenmiş gıdaları çok tüketen çocukların daha hızlı kilo aldığı görülüyor.

iStock-1370856612

New York Üniversitesinden Profesör Marion Nestle, yüzlerce çalışmada aşırı işlenmiş gıdaların obezite, kanser, kardiyovasküler hastalık ve genel ölümle ilişkisine işaret edildiğini söyledi.

ERKEN ÖLÜMÜ TETİKLİYOR

İkinci araştırma kapsamında ise İtalya'nın Molise bölgesinde yıllarca 22 binden fazla insan izlendi.

Mart 2005'te başlayan araştırma, kanser, kalp ve beyin hastalıkları için risk faktörlerini değerlendirmek üzere yapıldı.

iStock-1192758412

Şeker ve doymuş veya trans yağ oranı yüksek gıdalar gibi besin değeri düşük gıdalarla aşırı işlenmiş gıdaların, kronik hastalıklar ve erken ölüm konusundaki rolünün karşılaştırıldığı araştırmada, her iki tür gıda türünün de özellikle kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklı olarak erken ölüm riskini artırdığı bulundu.

İki tür karşılaştırıldığında aşırı işlenmiş gıdaların "ölüm riskini belirlemede çok önemli" olduğu kaydedildi.

ABD ve İtalya'da yapılan araştırmalar, İngiliz tıp dergisi "The British Medical Journal"de yayınlandı. (Ntv)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan 2. Elizabeth için taziye mesajıErdoğan'dan 2. Elizabeth için taziye mesajı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı olduİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu
'Depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi' 'Depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'
Anahtar Kelimeler:
kanser

En Çok Okunan Haberler

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

G.Saray'dan 5 'KAP' birden! O paylaşım rekorlar kırdı

G.Saray'dan 5 'KAP' birden! O paylaşım rekorlar kırdı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.