HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erken Oy Kullanmada Yeni Rekor 30 Milyon

Erken Oy Kullanmada Yeni Rekor 30 Milyon

20.10.2020 01:45 | Son Güncelleme

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde Corona virüsü nedeniyle seçim gününde sandıklarda beklemek istemeyen çok sayıda seçmen erken oy kullanıyor. Ülke genelinde birçok eyalette oyunu erken kullananların sayısı 30 milyona yaklaştı

Erken Oy Kullanmada Yeni Rekor 30 Milyon

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde Corona virüsü nedeniyle seçim gününde sandıklarda beklemek istemeyen çok sayıda seçmen erken oy kullanıyor. Florida Üniversitesi ABD Seçim Projesi'ne göre ülke genelinde birçok eyalette oyunu erken kullananların sayısı 30 milyona yaklaştı. Bu eyaletlere, erken oy verme işleminin bugün (Pazartesi) başladığı Florida da katıldı.

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Başkan Donald Trump ise haftanın ilk gününde, seçim sonuçlarında belirleyici olması beklenen çekişmeli eyaletlerden Arizona’da.

Başkan Trump Arizona’nın Prescott ve Tuscon kentlerinde seçmenleriyle buluştu. Trump, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ı daha az kampanya etkinliği düzenlemesini ve katılımcı sayısını kısıtlamasını alay konusu etti.Biden ve kamu sağlığı uzmanlarıysa Trump’ı sosyal mesafe kurallarını dikkate almadan, az sayıda kişinin maske taktığı, kalabalık etkinlikler düzenlemekle eleştiriyor.

Trump, seçim kampanyası çalışanlarıyla yaptığı telekonferans görüşmesindeyse ‘‘Seçimi kazanacağız bunu size iki hatta üç hafta önce de söylemiştim’’ dedi.

Florida Üniversitesi’nin ABD Seçim Projesi’ne göre 19 Ekim tarihine kadar ABD’de 44 eyalette ve başkent Washington’da 29 milyon 600 binden fazla oy, posta yoluyla ya da sandıklara gidilerek kullanıldı.

Seçmenler, 2016 seçimlerindeki toplam katılımın yüzde 21’i oranında oyu şimdiden kullanmış durumda. 2016 seçimlerinde 136 milyon 600 bin seçmen oy kullanmıştı; 23 Ekim 20016’ya kadar erken kullanılan oy sayısı ise 5 milyon 900 bin olmuştu.

Oyunu erken kullananların önemli kısmını Demokrat seçmenlerin oluşturduğu belirtiliyor.

Parti kayıtlarını kamuoyuna açıklayan eyaletlerde oyların neredeyse yüzde 54’ü Demokrat seçmen, yüzde 25’i ise Cumhuriyetçi seçmen tarafından kullanıldı.

Demokrat aday Joe Biden Pazartesi günü memleketi olan Delaware eyaletinin Wilmington kentinde 60 dakikalık bir röportaj kaydı yaptı. Bunun dışında kamuya açık bir etkinliğe katılmadı. Röportaj CBS televizyonunca Pazar günü yayınlanacak.

İki başkan adayı Perşembe günü geleneksel canlı tartışma programı için karşı karşıya gelecek.Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Demokrat adayın Corona virüsü testinin bir kez daha negatif çıktığı açıklandı. Başkan Trump da tartışma programına katılmadan önce test yaptıracağını açıkladı.

Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de hafta sonunda ekibinden iki kişide Corona virüsü çıkmasının ardından ara verdiği seçim kampanyasına Florida’da kaldığı yerden devam ediyor. Harris, seçmeni erken oy verme konusunda cesaretlendirdi.

Sosyal medyada yer alan iletilerde Florida’nın 67 ilçesinin yaklaşık 52’sinde başlayan erken oy kullanma işlemini nedeniyle sandıklar önünde kuyruklar oluştuğu görüldü.

Miami yakınında seçmenlerin çoğunu Latin kökenlilerin oluşturduğu Coral Gables kentindeki devlet kütüphanesinde sabah yağmurun altında çoğu maskeli yüzlerce kişi oy vermek için bekledi.

Reuters haber ajansının konuştuğu 57 yaşındaki sigorta usulsüzlüğü denetçisi Louis Perez, Trump’ın Corona virüsüne karşı yaklaşımı nedeniyle oyunu Biden’a vereceğini söyledi. Kendisini herhangi bir partiyle ilişkilendirmeyen Perez, Trump için ‘‘Başından beri bu konuda yalan söyledi’’ dedi.

Cumhuriyetçi Parti’nin kayıtlı seçmenlerinden mimar Antonio Sanchez Küba’dan ABD’ye göç etmiş. Sanchez ise özgürlüklerden yana olduğu ve sosyalizme karşı olduğu için Trump’a oy vereceğini söyledi.

Uzmanlar Başkan Trump’ın Florida’yı kaybetmesi halinde seçim yarışındaki şansının düşeceğini belirtiyor. ABD’de 270 ya da daha fazla seçici kurul üyesini kazanan aday, seçim yarışını kazanıyor. Florida 29 seçici delege ile California ve Teksas’ın ardından New York’la birlikte en fazla seçici delegenin yer aldığı üçüncü eyalet.

7 Ekim ile 14 Ekim arasında Florida’da yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Biden’a destek yüzde 49, Trump’a ise yüzde 47 oranında. Anketin yüzde 4 puanlık yanılma payı olduğu için bu veriler iki adayın eyalette başa baş olduğunu gösteriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildiTekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu
İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı
10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Diğer Haberler
Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi
Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar
Hatay'da nefes kesen kovalamaca! Şüpheli elindeki uyuşturucuyu yutmaya çalıştı
Hatay'da nefes kesen kovalamaca
İzmir’de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
Akılalmaz olay! İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı
Akılalmaz olay! İstediği yerde inemeyince...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.