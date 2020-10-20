Erken Oy Kullanmada Yeni Rekor 30 Milyon

Trump, seçim kampanyası çalışanlarıyla yaptığı telekonferans görüşmesindeyse ‘‘Seçimi kazanacağız bunu size iki hatta üç hafta önce de söylemiştim’’ dedi.

Başkan Trump Arizona’nın Prescott ve Tuscon kentlerinde seçmenleriyle buluştu. Trump, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ı daha az kampanya etkinliği düzenlemesini ve katılımcı sayısını kısıtlamasını alay konusu etti.Biden ve kamu sağlığı uzmanlarıysa Trump’ı sosyal mesafe kurallarını dikkate almadan, az sayıda kişinin maske taktığı, kalabalık etkinlikler düzenlemekle eleştiriyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Başkan Donald Trump ise haftanın ilk gününde, seçim sonuçlarında belirleyici olması beklenen çekişmeli eyaletlerden Arizona’da.

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde Corona virüsü nedeniyle seçim gününde sandıklarda beklemek istemeyen çok sayıda seçmen erken oy kullanıyor. Florida Üniversitesi ABD Seçim Projesi'ne göre ülke genelinde birçok eyalette oyunu erken kullananların sayısı 30 milyona yaklaştı. Bu eyaletlere, erken oy verme işleminin bugün (Pazartesi) başladığı Florida da katıldı.

Florida Üniversitesi’nin ABD Seçim Projesi’ne göre 19 Ekim tarihine kadar ABD’de 44 eyalette ve başkent Washington’da 29 milyon 600 binden fazla oy, posta yoluyla ya da sandıklara gidilerek kullanıldı.

Seçmenler, 2016 seçimlerindeki toplam katılımın yüzde 21’i oranında oyu şimdiden kullanmış durumda. 2016 seçimlerinde 136 milyon 600 bin seçmen oy kullanmıştı; 23 Ekim 20016’ya kadar erken kullanılan oy sayısı ise 5 milyon 900 bin olmuştu.

Oyunu erken kullananların önemli kısmını Demokrat seçmenlerin oluşturduğu belirtiliyor.

Parti kayıtlarını kamuoyuna açıklayan eyaletlerde oyların neredeyse yüzde 54’ü Demokrat seçmen, yüzde 25’i ise Cumhuriyetçi seçmen tarafından kullanıldı.

Demokrat aday Joe Biden Pazartesi günü memleketi olan Delaware eyaletinin Wilmington kentinde 60 dakikalık bir röportaj kaydı yaptı. Bunun dışında kamuya açık bir etkinliğe katılmadı. Röportaj CBS televizyonunca Pazar günü yayınlanacak.

İki başkan adayı Perşembe günü geleneksel canlı tartışma programı için karşı karşıya gelecek.Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Demokrat adayın Corona virüsü testinin bir kez daha negatif çıktığı açıklandı. Başkan Trump da tartışma programına katılmadan önce test yaptıracağını açıkladı.