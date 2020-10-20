Erken Oy Kullanmada Yeni Rekor 30 Milyon

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde Corona virüsü nedeniyle seçim gününde sandıklarda beklemek istemeyen çok sayıda seçmen erken oy kullanıyor. Florida Üniversitesi ABD Seçim Projesi'ne göre ülke genelinde birçok eyalette oyunu erken kullananların sayısı 30 milyona yaklaştı. Bu eyaletlere, erken oy verme işleminin bugün (Pazartesi) başladığı Florida da katıldı.
Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Başkan Donald Trump ise haftanın ilk gününde, seçim sonuçlarında belirleyici olması beklenen çekişmeli eyaletlerden Arizona’da.
Başkan Trump Arizona’nın Prescott ve Tuscon kentlerinde seçmenleriyle buluştu. Trump, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ı daha az kampanya etkinliği düzenlemesini ve katılımcı sayısını kısıtlamasını alay konusu etti.Biden ve kamu sağlığı uzmanlarıysa Trump’ı sosyal mesafe kurallarını dikkate almadan, az sayıda kişinin maske taktığı, kalabalık etkinlikler düzenlemekle eleştiriyor.
Trump, seçim kampanyası çalışanlarıyla yaptığı telekonferans görüşmesindeyse ‘‘Seçimi kazanacağız bunu size iki hatta üç hafta önce de söylemiştim’’ dedi.
Florida Üniversitesi’nin ABD Seçim Projesi’ne göre 19 Ekim tarihine kadar ABD’de 44 eyalette ve başkent Washington’da 29 milyon 600 binden fazla oy, posta yoluyla ya da sandıklara gidilerek kullanıldı.
Seçmenler, 2016 seçimlerindeki toplam katılımın yüzde 21’i oranında oyu şimdiden kullanmış durumda. 2016 seçimlerinde 136 milyon 600 bin seçmen oy kullanmıştı; 23 Ekim 20016’ya kadar erken kullanılan oy sayısı ise 5 milyon 900 bin olmuştu.
Oyunu erken kullananların önemli kısmını Demokrat seçmenlerin oluşturduğu belirtiliyor.
Parti kayıtlarını kamuoyuna açıklayan eyaletlerde oyların neredeyse yüzde 54’ü Demokrat seçmen, yüzde 25’i ise Cumhuriyetçi seçmen tarafından kullanıldı.
Demokrat aday Joe Biden Pazartesi günü memleketi olan Delaware eyaletinin Wilmington kentinde 60 dakikalık bir röportaj kaydı yaptı. Bunun dışında kamuya açık bir etkinliğe katılmadı. Röportaj CBS televizyonunca Pazar günü yayınlanacak.
İki başkan adayı Perşembe günü geleneksel canlı tartışma programı için karşı karşıya gelecek.Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Demokrat adayın Corona virüsü testinin bir kez daha negatif çıktığı açıklandı. Başkan Trump da tartışma programına katılmadan önce test yaptıracağını açıkladı.
Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de hafta sonunda ekibinden iki kişide Corona virüsü çıkmasının ardından ara verdiği seçim kampanyasına Florida’da kaldığı yerden devam ediyor. Harris, seçmeni erken oy verme konusunda cesaretlendirdi.
Sosyal medyada yer alan iletilerde Florida’nın 67 ilçesinin yaklaşık 52’sinde başlayan erken oy kullanma işlemini nedeniyle sandıklar önünde kuyruklar oluştuğu görüldü.
Miami yakınında seçmenlerin çoğunu Latin kökenlilerin oluşturduğu Coral Gables kentindeki devlet kütüphanesinde sabah yağmurun altında çoğu maskeli yüzlerce kişi oy vermek için bekledi.
Reuters haber ajansının konuştuğu 57 yaşındaki sigorta usulsüzlüğü denetçisi Louis Perez, Trump’ın Corona virüsüne karşı yaklaşımı nedeniyle oyunu Biden’a vereceğini söyledi. Kendisini herhangi bir partiyle ilişkilendirmeyen Perez, Trump için ‘‘Başından beri bu konuda yalan söyledi’’ dedi.
Cumhuriyetçi Parti’nin kayıtlı seçmenlerinden mimar Antonio Sanchez Küba’dan ABD’ye göç etmiş. Sanchez ise özgürlüklerden yana olduğu ve sosyalizme karşı olduğu için Trump’a oy vereceğini söyledi.
Uzmanlar Başkan Trump’ın Florida’yı kaybetmesi halinde seçim yarışındaki şansının düşeceğini belirtiyor. ABD’de 270 ya da daha fazla seçici kurul üyesini kazanan aday, seçim yarışını kazanıyor. Florida 29 seçici delege ile California ve Teksas’ın ardından New York’la birlikte en fazla seçici delegenin yer aldığı üçüncü eyalet.
7 Ekim ile 14 Ekim arasında Florida’da yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Biden’a destek yüzde 49, Trump’a ise yüzde 47 oranında. Anketin yüzde 4 puanlık yanılma payı olduğu için bu veriler iki adayın eyalette başa baş olduğunu gösteriyor.