Erken Oy Vermede Rekor Katılım

3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde oyunu erken kullanan Amerikalılar’ın sayısı daha önce görülmemiş hızla artıyor. Erken seçim verilerini toplayan ABD Seçim Projesi’ne göre seçimlere dört haftadan kısa süre kala 6 milyon 600 bin Amerikalı şimdiden oyunu kullandı. Bu rakam 2016’daki başkanlık seçimlerinin aynı dönemiyle kıyaslandığında 10 kat daha fazla.

Projeye liderlik eden Florida Üniversitesi’nden Michael McDonald’a göre bu sayının artma nedenlerinden biri birçok eyalette Corona virüsü salgını karşısında güvenli bir seçenek olarak görülen posta yoluyla oy kullanmanın ve erken oy kullanmanın yaygınlaşması.

‘‘Daha önce bu kadar çok kişinin bu kadar erken oy verdiğini hiç görmemiştik’’ diyen McDonald, ‘‘İnsanlar karar verdikleri zaman oylarını kullanıyorlar ve biliyoruz ki birçok kişi kararını uzun zaman önce verdi’’ dedi.

Erken oy verenlerin fazla olması, McDonald’ın 3 Kasım seçimlerindeki toplam katılım oranı için öngörüsünü 150 milyona çıkarmış. Bu da kayıtlı seçmenin yüzde 65’i anlamına geliyor. Bu rakama ulaşılması halinde 2020 başkanlık seçimleri 1908’den bu yana en yoğun katılımın görüldüğü seçim olabilir.