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Erken Oy Vermede Rekor Katılım

09.10.2020 02:08 | Son Güncelleme

Erken seçim verilerini toplayan ABD Seçim Projesi’ne göre seçimlere dört haftadan kısa süre kala 6 milyon 600 bin Amerikalı şimdiden oyunu kullandı. Bu rakam 2016’daki başkanlık seçimlerinin aynı dönemiyle kıyaslandığında 10 kat daha fazla

Erken Oy Vermede Rekor Katılım

3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde oyunu erken kullanan Amerikalılar’ın sayısı daha önce görülmemiş hızla artıyor. Erken seçim verilerini toplayan ABD Seçim Projesi’ne göre seçimlere dört haftadan kısa süre kala 6 milyon 600 bin Amerikalı şimdiden oyunu kullandı. Bu rakam 2016’daki başkanlık seçimlerinin aynı dönemiyle kıyaslandığında 10 kat daha fazla.

Projeye liderlik eden Florida Üniversitesi’nden Michael McDonald’a göre bu sayının artma nedenlerinden biri birçok eyalette Corona virüsü salgını karşısında güvenli bir seçenek olarak görülen posta yoluyla oy kullanmanın ve erken oy kullanmanın yaygınlaşması.

‘‘Daha önce bu kadar çok kişinin bu kadar erken oy verdiğini hiç görmemiştik’’ diyen McDonald, ‘‘İnsanlar karar verdikleri zaman oylarını kullanıyorlar ve biliyoruz ki birçok kişi kararını uzun zaman önce verdi’’ dedi.

Erken oy verenlerin fazla olması, McDonald’ın 3 Kasım seçimlerindeki toplam katılım oranı için öngörüsünü 150 milyona çıkarmış. Bu da kayıtlı seçmenin yüzde 65’i anlamına geliyor. Bu rakama ulaşılması halinde 2020 başkanlık seçimleri 1908’den bu yana en yoğun katılımın görüldüğü seçim olabilir.

Rakamlar şu ana kadar 34 eyaletten ve District of Columbia’dan alındı. ABD’de eyaletlerin çoğu belli düzeyde erken oy kullanılmasına izin veriyor. ABD Seçim Destek Komisyonu’na göre bu yıla kadar seçim gününde oy kullanma makineleri üzerinden oyunu kullananların sayısı zaten istikrarlı biçimde düşüyordu.

Kuruma göre 2004 yılında 25 milyon olan erken ya da posta yoluyla kullanılan oy sayısı 2016’ya gelindiğinde neredeyse ikiye katlanarak 57 milyona ulaşmıştı. 2004 yılında 5 oydan biri erken ya da posta ile kullanılırken 2016’da bu rakam her 5 oydan 2’sine kadar çıktı.

Başkan Donald Trump ise posta ile oy kullanmanın seçimlerde hileye neden olabileceğini birçok kez gündeme getirdi.

Seçim Projesi’ne göre bu durum Cumhuriyetçi seçmenin posta yoluyla oy kullanmaya ilgisini azalttı. Birçok eyalette posta yoluyla oy kullanan Demokratlar’ın sayısı Cumhuriyetçilerin sayısının iki katından fazlasına çıktı.

Son olarak Reuters/Ipsos tarafından geçen hafta yapılan bir anket ülke genelinde Demokratlar’ın yüzde 5’inin erken oy kullandığını, bu rakamın Cumhuriyetçiler arasında yüzde 2 olduğunu ortaya koydu. Ankete göre Demokratlar’ın yüzde 58’i, Cumhuriyetçiler’in ise yüzde 40’ı erken oy kullanmayı planlıyor.

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