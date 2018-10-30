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'Erken Oylara Bakılırsa Ara Seçime Katılım Yüksek Olabilir'

30.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Kongre ara seçimlerinin kilit eyaletlerinden olan Florida’da 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden bir hafta önce 3 milyon seçmen şimdiden oylarını kullandı

'Erken Oylara Bakılırsa Ara Seçime Katılım Yüksek Olabilir'

Kongre ara seçimlerinin kilit eyaletlerinden olan Florida’da 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden bir hafta önce 3 milyon seçmen şimdiden oylarını kullandı.

Eyalette Salı günü açıklanan yeni istatistikler 1,26 milyondan fazla kişinin erken oy kullandığını gösteriyor. Eyalette 1,8 milyondan fazla kişi de posta yoluyla oylarını erken kullandı.

Eyalette erken oy kullanan Cumhuriyetçiler’in sayısı 1,29 milyon, Demokratlar’ın sayısıysa 1,23 milyon. Hiçbir partiyle bağlantısı olmayan 526 bin kişi de oylarını kullandı.

Florida’daki kayıtlı seçmen sayısıysa 13 milyondan fazla.

Floridalı seçmenler valilik seçiminde Tallahassee Belediye Başkanı Andrew Gillum ve eski Temsilciler Meclisi üyesi Ron DeSantis arasında karar verecek. Ayrıca eyalet valisi Cumhuriyetçi Rick Scott da Senato seçiminde Demokrat Senatör Bill Nelson'a karşı yarışıyor. Bu yarış da Senato'daki parti dağılımı açısından kritik önem taşıyor.

Florida Üniversitesi’nden siyasi bilimler profesörü Michael McDonald’ın derlediği bilgilere göre Delaware, Indiana, Minnesota ve Tennessee’de ara seçimlerden 12 gün önce 2014’ün aynı dönemine göre çok daha fazla erken oy kullanıldı.

Kuzey Carolina, Georgia, Minnesota, Teksas, Florida ve Nevada’da da 2014’ün aynı döneminde yapılan federal seçimlere göre en az iki kat fazla erken oy kullanıldı.

“Daha önce böyle bir şey görmemiştik” diyen McDonald, neredeyse 50 eyaletin tamamında seçime katılımın 2014 rakamlarını aşabileceği ve rakamın Lyndon Johnson’ın başkanlığı sırasında yapılan 1966 ara seçimlerindeki yüzde 49’luk katılım oranına yaklaşabileceği görüşünde. Katılımın yüzde 50’yi bulması halinde bu 1914’ten itibaren ara seçimlerde görülen en yüksek katılım oranı olacak.

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