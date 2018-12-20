Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Yeni yerler keşfederek, dalgaların sesini dinleyerek, yoğun ve stresli hayatı geride bırakarak sevdikleriyle mutlu olmak herkesin hakkı. Ve elbette ekonomik bir tatil de… Bunların hepsi hayal gibi tatilin tanımı olsa da, bu hayali gerçeğe dönüştürmek sizin elinizde. Nasıl Bir Tatile Çıkmak İstediğinize Karar Verin Alışıldık bir tatil anlayışınız mı var yoksa farklılıklardan mı hoşlanıyorsunuz? Sizi memnun edecek bir tatilin tanımını yapın ve tatilinizi buna göre planlayın. Birçok kişi tatile çıkmadan önce tam olarak ne istediğine karar veremediği için uzun zamandır planladıkları tatilden memnun kalmayabiliyor. Bu yüzden hem zaman hem de para kaybediyor. Bu durumda, tatile çıkmadan önce tatilinizi nasıl geçireceğiniz oldukça önemli. Tatile çıkarken nelerden hoşlandığınız, sizi nasıl bir tatilin mutlu edeceği ve tatile kimlerle çıktığınızın da etkisi büyük. Deniz ve güneş tatil ile eş anlamlıysa o halde tercihiniz deniz kenarında ve plajın tadını çıkarabileceğiniz bir tatil olmalı. Eğer tatilden yeni yerler keşfederek, farklı lezzetler tadarak ve yeni dostluklar elde ederek ayrılmak istiyorsanız mutlaka turistik bölgeleri ve şehir merkezini gezebileceğiniz daha merkezi otelleri tercih etmelisiniz. Eğer fazla kalabalıktan hoşlanmıyor, tamamen doğa ile iç içe olmak istiyorsanız butik otellerden ya da doğa otellerinden biri sizin için uygun olacaktır.

Tatile çıkarken yanınızda ailenizin ya da arkadaşlarınızın olması da nasıl bir tatil yapacağınızı belirleyecek bir faktör oluyor. Örneğin, çocuklu bir aile için eğlence ve öğretici aktivitelerin olduğu tesisler her zaman ilk sırada yer alıyor. Bu noktada tatilinizin nasıl geçmesini isterseniz planınızı ona göre yapar ve rezervasyonunuzu erkenden yaparak daha uygun fiyatlara tatil yapma imkanı bulabilirsiniz. Tatilden Beklentilerinizi Belirleyin Bir tatilden beklentiniz bütün gün güneşlenmek ve denize girmek ya da açık büfe yemekler ile farklı lezzetlerin tadına bakmak olabilir. Veya tatilin anlamı günlerinizi etkinlik, animasyon ve aktivitelerle geçirip eğlenceye doymak da olabilir. Belki de sadece kültürel keşiflere odaklanacak, antik kent ve ören yerlerini ziyaret edeceksiniz. İşte tam olarak tatilden beklentileriniz ekonomik bir tatilin kapılarını aralayacaktır. Tatil sizin için hangi özellikleri ile öne çıkıyorsa otelinizi ona göre seçer ve erken bir plan ile uygun fiyatlara otel rezervasyonu yapabilirsiniz.

Ultra her şey dahil ya da sadece oda kahvaltı… Suit oda tercihi ya da bir bungalov sakinliği… Eğer gözünüzü kapadığınızda kendinizi nerede hayal ediyorsanız hemen şimdi plan yapmaya başlayabilirsiniz.

Otel Seçerken Olmazsa Olmazlarınızı Hazırlayın Nasıl bir otel tercih edersiniz? Şehir merkezine yakın, dünya mutfaklarından lezzetlerin bulunduğu, kendi plajı olan, aquapark ve oyun alanlarının yer aldığı ya da alkolsüz hizmet veren bir tesis… Tatile çıkmadan önce sizi mutlu edecek ve kaldığınız otelden memnun olarak ayrılacağınız kriterleri belirlemenizde fayda var. Örneğin tatile çıkarken sevimli dostunuz da size eşlik edecekse otel seçiminde olmazsa olmazınız, kalacağınız otelin evcil hayvan dostu kabul edip etmediği olacaktır. Ya da gıda hassasiyetiniz varsa glutensiz yemek tercihlerinin bulunduğu oteller kriterleriniz arasında yer alacaktır. Eğer otel tercihlerinizi önceden belirlerseniz tatile çıkmak istediğiniz bölgede yer alan otelleri filtreler ve tercihinize uygun oteli bularak önceden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Böylece hem yer bulma sorunu yaşamaz hem de daha uygun fiyatlara konaklama seçeneğine sahip olabilirsiniz. Tatilinizi Önceden Planlamaya Çalışın Nasıl bir tatilden hoşlandığınızı, tatilden beklentilerinizi ve otel kriterlerinizi belirlediyseniz geriye sadece plan yapmak kalıyor. Bazen işlerimizi son dakikaya bırakabiliyoruz. Rutin işlerimiz ve yoğun iş hayatı nedeniyle ertelediğimiz tatil planını son dakika yapmaya kalktığımızda ise artan fiyatlar ve kontenjan bulunamadı gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumun önüne geçmek ve avantajlı fiyatlarla tatil yapmak için tatilimizi önceden planlamakta fayda var. Böylece popüler tatil yerlerindeki seçkin otellerde konaklama yapabilir ve bu tercihi ekonomik bir tatile dönüştürebiliriz.