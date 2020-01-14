Erken Rezervasyon Kıbrıs Otelleri

Hemen bugün konaklamak isteyeceğiniz bir otele bugün rezervasyon yapmak tavan fiyattan hizmet almak anlamına gelirken, aylar sonra konaklayacağınız bir otel için rezervasyon yapmak bunun tam aksine dip fiyattan hizmet almak anlamına geliyor. İlave olarak tatil paketi satan aracı kurumlar dolayısıyla da erken rezervasyonlarda fiyatlar gelecek dönemler için oldukça uygun koşullarda gerçekleştiriliyor. Örneğin, erken rezervasyon 2020 yılı için gerçekleştirildiğinde 2 veya 3 ay sonraki gibi bir süreç için bugün ki fiyatlara kıyaslanırsa yaklaşık %50 daha avantajlı olabiliyor. Erken Rezervasyon Nedir? Yıl boyunca çalışmanın verdiği stres ile tatil yapmak isteyen bireyler, tatil dönemini kesinleştirdiklerinde genellikle geç kalırlar. Oysa birkaç ay öncesinden belirlenecek bir tatil ve yapılacak rezervasyon, cebinizde çok daha fazla para kalmasına ve maliyetlerin kısılması anlamına geliyor. İşte planlamasını bu tür işletebileceğiniz ve aylar öncesinden gerçekleştireceğiniz otel rezervasyonlarına erken rezervasyon deniliyor. Erken rezervasyon yalnızca oteller için yoktur.

Birkaç örnek vermek gerekirse;

Erken rezervasyon otelleri

Erken rezervasyon uçak bileti

Erken rezervasyon otobüs bileti

Erken rezervasyon transfer işlemi ve dahası birçok sektörde işe yarayan işlemlerdir. Erken rezervasyonlar oteller için uygun konaklama fiyatları, uçuş şirketleri için uygun fiyata uçak bileti, otobüs firmaları için uygun fiyatlı yolculuk bileti, transfer şirketleri için ise erken rezervasyondan kaynaklanan indirimleri ifade eder. Erken Rezervasyon Yapmanın Yararları Nelerdir? Erken rezervasyon yaptırmak, karşı taraf için bir garanti satış anlamına gelmektedir. Henüz yaklaşmamış vade için gerçekleştirilen satışlar, erken rezervasyon avantajlarından yararlandırılarak yapılan satışlardır ve normal fiyatların oldukça altında yapılırlar. Dönemin şartlarının bilinmemesi ve özellikle Turizm sektöründe yaşanacak olan yoğunluğun belirsiz olması sebebi ile oteller belirli bir oda sayısını erken rezervasyon fırsatlarına ayırırlar. Yapacağınız erken rezervasyon oteller için daha önce de belirttiğimiz gibi bir garanti satış anlamına gelirken, sizler için de uygun maliyetli tatil anlamını taşırlar.

Erken rezervasyon yaptırmanın yararlarına gelecek olursak;

Otel konaklamaları daha uygun fiyatlıdır Oda Kahvaltı, Tam Pansiyon, Her şey dahil paketler çok daha uygun fiyata gelir

Tercih edilecek otel ve konaklama tesisleri çok fazladır

Uçuş ve otobüs şirketleri için uygun fiyat anlamına gelir

Gelecek vade için endişelenmemenizi sağlar Saymakla bitmeyecek birçok fayda sağlayan erken rezervasyon sayesinde, planlarınız çok önceden gerçekleştirilir ve size de sadece tatili beklemek kalır. Daha Uygun Tatil Yapmanın Yolu Uygun fiyata tatil yapma keyfini, erken rezervasyon opsiyonları ile gerçekleştirebilirsiniz. Erken rezervasyonlar, standart tatil dönemleri içerisinde gerçekleştireceğiniz rezervasyonlardan ortalama %50 daha uygun fiyat anlamına gelir. Bu da gecelik fiyatı normal sezonda 1.000 TL olan bir otel için size 500 TL indirimi ifade eder. Tesisten tesise değişiklik gösterebilecek olan bu fiyat ve oranlar, yine de her dönem için erken rezervasyonda büyük indirimleri ifade ederler. Erken Rezervasyonda Tatil Paketleri Erken rezervasyonlarda tatil paketlerinde kısıt bulunmuyor, bu da istediğiniz türden tatil paketini daha öncesinden üstelik neredeyse yarı fiyatına alma olanağı sağlıyor.

Otellerin çalışma prensipleri gereği sahip olduğu paketler;

Oda paketi

Oda ve kahvaltı paketi

Oda ve yarım pansiyon paketi

Oda ve akşam yemeği paketi

Tam pansiyon paket (Oda, kahvaltı ve akşam yemeği)

Full pansiyon paket (Oda, kahvaltı, öğle, akşam yemeği ve çay saati)

Her şey dahil paket (Otel konaklaması, tüm servisler ve alkollü içecekler)

Ultra her şey dahil paket (Transfer, uçak bileti, otel, tüm servisler, alkollü içecekler) Olarak sınıflandırılmaktadır. Erken Rezervasyonda Yurt İçi ve Yurt Dışı Opsiyonlar Erken rezervasyonlar yalnızca ülkemizi ifade etmezler. Yurt içi ve yurt dışında neredeyse her ülkede erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey, gideceğiniz ülkeyi belirlemek ve bu ülkede konaklamak istediğiniz otelleri seçmek. Akabinde rezervasyon için yeterli zaman dilimi sağlamanız durumunda, internette erken rezervasyon fırsatlarından faydalanabileceğiniz birçok kaynaktan fayda sağlayabilirsiniz. Erken rezervasyonda yurt içinde en çok tercih edilen yerler;

Bodrum

Fethiye

Alanya

Kıbrıs

Olarak göze çarparken, aynı listeyi yurt dışı için;

İspanya

İtalya

Fransa

Yunanistan

İngiltere olarak çeşitli tatil beldeleriyle sıralayabiliriz.

Erken Rezervasyon En İyi Kıbrıs Otelleri Erken rezervasyonda en ideal konaklamalar Kıbrıs otelleri ile mümkün oluyor. Kıbrıs, biz Türkler için ana vatanın bir parçası. Bu sebeple Kıbrıs'ta gerçekleştirmek istediğiniz bir tatil için yapmanız gereken tek şey kimliğinizi hazırlayıp erken rezervasyon gerçekleştirmek. En iyi Kıbrıs Otellerine gelince; Elexus Hotel Resort Casino, bu dev otel sizlere eşsiz bir konaklama hizmeti sunacağı gibi sevenlerine casino deneyimi de yaşatmayı çok iyi beceriyor. Standart fiyatlarının %40 altına erken rezervasyon seçeneği bulunan Elexus Hotel, Kıbrıs'ın en büyük otellerinden biri. Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel ve Spa. Adından da anlaşılacağı gibi yine büyük bir konsept ve Ultra her şey dahil paketi ile Nuhun Gemisi Deluxe Hotel ve Spa, yine harika bir deneyim yaşayabileceğiniz, özel bir Kıbrıs oteli. 2020 yılı için gerçekleştirilecek erken rezervasyona %35 indirim uygulayan tesis, aynı zamanda taksitle ödeme imkanı da sağlıyor.

Merit Park Hotel ve Casino. Kıbrıs'ın Girne beldesinde bulunan Merit Park Hotel ve Casino, müşterilerine casino deneyiminin yanı sıra, ultra her şey dahil ve her şey dahil konseptleri ile hizmet veren büyük bir işletme. Erken rezervasyon için peşin fiyatına taksit yapılabilen otelde 0-12 yaş arası iki çocuk ücretsiz konaklayabiliyorlar. Ayrıca erken rezervasyon için %35 indirim mevcut.

Kaya Artemis Hotel Casino. Kıbrıs’ın oldukça büyük ve yine oldukça popüler olan otellerinden biri de Kaya Artemis Hotel Casino. Televizyonlarda düzenlenen yarışmaların da uğrak organizasyon yerlerinden biri olan Kaya Artemis Hotel, bir otelden beklediğiniz her şeyi sizlere sunuyor. Erken rezervasyon dönemi başlayan Kaya Artemis Hotel Casino'da, şimdi rezervasyon yapmanız durumunda %40'a varan indirime hak kazanabilirsiniz. Concorde Luxury Resort & Casino & Convention & Spa. İsmini söylerken dahi uzun uzadıya kendinden bahseden Concorde, lüks otel konseptinin yanı sıra casino, kongre ve fuar, ayrıca spa hizmeti veren dev bir tesis. Erken rezervasyonda %45'e varan indirimler ile bu otele rezervasyon yapabilmeniz mümkün.

Kıbrıs yalnız bu oteller ile sınırlı değil. Küçük bir araştırma ile listeye yazılabilecek çok fazla otel ve tesis mevcut.

Kıbrıs'ta Gezilecek Yerler Dev konseptleri ve aktiviteleri ile her ne kadar sizi hapsetmek isteseler de arada bir dışarı çıkarak Kıbrıs'ın tadını çıkartmanızda fayda var. Kıbrıs'ta gezilebilecek yerler arasında St. Hilarion Kalesi, Surlar içi, terk edilmiş eski oteller beldesi, Barbarlık Müzesi, Bella Pais Manastırı, Girne Kalesi, Büyük Han, Soli Tiyatroları gibi birçok mekan var. Dilerseniz bu organizasyonu gerçekleştiren tur şirketleri ile Kıbrıs turları yapabilirsiniz. Bu özel yapılar ve tarihi yerler ile Kıbrıs, yüzlerce yıllık hikayesi ile sizi çok eskilere götürecek.