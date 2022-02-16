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Erken seçim çağrılarına AK Parti'den net yanıt

16.02.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz, 1,5 yılda bir seçim yapılmasın diye, erken seçim olmasın diye sistem değişikliği talep etmiştik. Tam da seçim zamanında yapılsın diye bu sistemi tercih etmiştik. Seçimler zamanında yapılacaktır" dedi.

Erken seçim çağrılarına AK Parti'den net yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de ekonomik bir kriz yaşandığını belirterek, "Türkiye kötü yönetildiği için, kaynakları doğru kullanılmadığı için ekonomik krizle boğuşuyor. Vatandaş bir ekmeğe, bir yumurtaya muhtaç. AK Parti bunu görmüyor, duymuyor. Ülkede üretim yok, ülkeye yatırımcı gelmiyor, işsizlik aldı başını gidiyor, ekonomide yapısal sorunlara çözüm bulunamıyor ama Cumhur İttifakı'ndan ses yok" dedi.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK"

Ardından söz alarak muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'erken seçim' çağrılarıyla ilgili de "Biz, 1,5 yılda bir seçim yapılmasın diye, erken seçim olmasın diye sistem değişikliği talep etmiştik. Tam da biz, seçim zamanında yapılsın diye bu sistemi tercih etmiştik. Seçimler zamanında yapılacaktır. O seçimlerde, 20 yıldan beri AK Parti'ye yön vermiş insanların talebiyle tekrar bize yetki verirlerse veya vermezlerse baş göz üstüne diyeceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Genel Kurulda, uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine başlandı

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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