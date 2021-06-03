Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele, Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorunu ve pandemide sanatçılara destek dahil çeşitli konulara değinen Çelik ayrıca erken seçim yapılmayacağını söyledi. Çelik, son dönemlerde yeniden gündeme gelen erken seçim yorumlarıyla ilgili olarak, "Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir" dedi ve muhalefeti eleştirdi: "Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'de gezinene kadar herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim. Bütün bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak esas olandır." Çelik, terör örgütleriyle mücadeleyle ilgili verdiği mesajında da, "DEAŞ'a karşı hareket ediyor diye PKK'yı meşrulaştırılan, yarın bir gün başka bir terör örgütüne karşı olduğu için DEAŞ'ı meşrulaştıracaklardır" dedi. 8 bin 500'den fazla terör hedefinin imha edildiğini söyleyen Çelik, devam eden operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları verdi: "Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir."

Çelik ayrıca, "Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır" dedi. "Bir terör örgütüne müttefikimizin destek vermemesi lazım" Çelik, Türkiye-ABD ikili ilişkilerine de değindi. Türkiye'nin Amerika ile işbirliği yapacağı "alanların çok fazla" olduğunu söyleyen Sözcü Çelik, "Geçmişte olanlar Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir müttefik olduğunu ortaya koyuyor. Terörist başının orada, ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri bakımından halledilmesi gereken bir meseledir. Bir terör örgütüne bizim müttefikimizin destek vermemesi lazım" dedi. "Çalıştayın deniz salyasıyla ilgili sonucu haftasonu paylaşılacak" AKP Sözcüsü Çelik, pandemi sürecinde Turizm ve Kültür Bakanlığı bünyesinde başlatılan ve Haziran ayında müzisyenlere verilmesi planlanan 3 bin TL'lik nakit yardımını da kapsayan 'Müzik Susmasın' projesine de değindi. Çelik, "Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak" dedi.