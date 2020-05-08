Erken seçim iddiaları: AKP kulislerinde neler konuşuluyor?

Koronavirüsle salgınıyla mücadele sürecinde kamuoyu desteğini artırdığı belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bunu siyasi fırsat olarak değerlendirip, erken seçime gidebileceği bir süredir kulislerde konuşuluyor. Erdoğan'ın, salgınla mücadele sürecindeki söylemi, açıkladığı mücadele paketleri, muhalefet partili belediyelere yönelik izlediği sert strateji bazı çevrelerce "erken seçim işareti" olarak yorumlanıyor. Kulislerde seslendirilen bir başka iddia ise AKP'nin, bir sonraki seçimde iktidarını garantilemek için cumhurbaşkanlığı sisteminde değişiklik yapmak istediği yönünde. Bu kapsamda cumhurbaşkanı seçilmek için "50+1" oy zorunluluğundan ve iki turlu seçimden vazgeçilerek, ilk turda en çok oyu alanın seçilmesine olanak tanıyacak bir değişikliğin yapılabileceği iddia ediliyor. 'Böyle bir gündem yok' AKP'de ise gerek erken seçim, gerekse seçim sistemi değişikliği iddiaları dayanaksız bulunuyor ve "böyle bir gündem olmadığı" yorumları yapılıyor. Ayrıca seçim sistemi değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısında "talimat verdiği" iddiası ise kesin bir dille yalanlanıyor.

AKP kulislerinde erken seçim ve seçim sistemi değişikliğinin neden olamayacağına ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor: Sistem değişikliği kendimizi inkar olur: Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişikliği ne MYK, ne de başka bir yerde gündeme geldi. Böyle bir değişiklik, kendimizi, getirdiğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inkar olur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özü 50+1 ve iki turlu seçim sistemi. Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde sözü edilen değişiklik için anayasa değişikliği gerekiyor ve buna Cumhur İttifakı'nın oyu yetmiyor. Bir seçim sistemi değişikliği için muhalefet desteği gerekiyor ki, eski sisteme dönmek isteyen muhalefetle sistem pazarlığı yapmamız mümkün değil. Seçim olsa da tablo değişmez: Türkiye'de bir yıl önce seçim oldu. Birçok büyükşehir belediye başkanlığını CHP kazandı ama il genel meclislerinde Cumhur İttifakı önde çıktı, AK Parti birinci parti çıktı. Küresel salgının yönetiminde, dünyaya göre hükümet başarılı oldu. Bu şartlarda gidilecek bir seçimde tablo çok fazla değişmez. Değişmeyecek bir tablo için neden seçim gidilsin? Ama eğer ekonomik kriz derinleşir, Türkiye yönetilemez hale gelirse, zaten kendiliğinden erken seçime gidilir ama şu anda öyle bir tablo görünmüyor.