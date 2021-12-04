Erken seçime çağrı mitinglerini Mersin'den başlatan Kılıçdaroğlu, 'Tayyip istifa' sloganlarıyla karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçime çağrı mitinglerinin ilkini Mersin'den başlattı.

"Milletin sesi" adı altında gerçekleştirilen ilk mitingde "Tayyip istifa, hükümet istifa" sloganlarıyla karşılanan CHP lideri, "Onun istifa etmesine gerek yok, göndereceğiz zaten. Geliyor gelmekte olan diyoruz, birileri de gidecek" dedi.

Konuşması öncesinde esnaf, işsiz, çiftçi vatandaşları kürsüye çıkararak söz veren CHP lideri, "Değişim rüzgarları esiyor Türkiye'de buna karşı durmak mümkün değil" diye seslendi.

Valiliğin kentin en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge izin vermemesi nedeniyle, miting "Umut Meydanı" adını alan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alanda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 37 bin kişiyi aldığı belirtilen meydanın yanı sıra meydana açılan cadde de katılımcılarla doldu.

Millet Bahçesi kapatıldı

Birçok kişi, Cumhuriyet Meydanı'nın ve hemen yanındaki "Millet Bahçesi"nin miting için CHP'ye verilmemesine tepkiliydi.

Genel kanaat, yaklaşık iki ay önce Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun mitinginin karşılaştırılmasından korkulduğu için meydanın verilmediği yönündeydi.

Mitinge gelen partililerin ortak sorunu ise işsizlik, yoksulluk hayat pahalılığıydı.

Mitinge erken saatlerde gelen bir kadın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepkiliydi.

Omzunda bez torbayı gazetecilere gösterip, geçinemediğinden yakındı:

"Erdoğan 100 bin lira alıyor, benim felçli eşim 610 lira maaş alıyor.

"Onun hanımının 50 milyonluk çantası var, bana Vahap Seçer çantası düştü."

Tarım işiyle uğraşan bir başka kadın ise çektiği krediler nedeniyle battığını anlatırken "Bu iktidar beni bitirdi, sesimizi duyurmak için buraya geldik" diye ağlıyordu.

CHP ve Türk bayrakları ile donatılan miting alanına yerleştirilen platforma ise "Milletin sesi", "Hemen seçim, erken seçim" yazılı pankartlar asıldı.

Alandaki birçok kişi geçim derdinden yakınırken, en çok dile getirdikleri "erken seçim" talebi oldu.

Müzik çalınmadı

Miting öncesi ve sonrasında ise Tunceli Ovacık'taki çatışmada yaşamını yitiren Mersinli astsubay üstçavuş Celil Mutlu'nun cenaze töreni nedeniyle miting alanında müzik çalınmadı.

CHP lideri miting dün akşam da Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Müzik çalınmayacağı anonsu yapıldığında da alandan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı.

'Mezar olacak' sloganına izin verilmedi

Mitinge katılanlar sık sık "Patates soğan, güle güle Erdoğan", "Hükümet istifa", Tayyip İstifa", "Hak, hukuk adalet", "Milletin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

"Mersin Tayyip'e mezar olacak" sloganı atan bir vatandaş ise partililer müdahalesiyle susturdu.

İşsiz, atanamayan, esnaf, çiftçi kürsüye çıkarıldı: Limonum dalında kaldı

Kılıçdaroğlu konuşmasına başlamadan önce de alanda yaşamını yitiren astsubay için saygı duruşunda bulunuldu.

CHP liderinden önce, "milletin sesi" olacağı duyurulan kürsüye önce esnaf, çiftçi, işsiz yurttaşlar çıktı.

Bunlardan ilki, çiftçi Naile Uyanık'tı:

"Şu anda bahçelerimizin limonları satılmıyor. Dalında kaldı limonumuz, portakalımız, mandalinalarımız. Gübremizi alamıyoruz. Şu anda aç köylü, aç. Eskiden bahçelerimizi sattık mı kızımızı, oğlumuzu evlendiriyorduk. Çok kötü durumu köylünün. Ne olursunuz yardım edin. Türkiye duy sesimi."

İki kız çocuğu olan esnaf Mesut Tur ise çok zor koşullarda ekmek parasını kazanmaya çalıştığını belirterek "1,5 yaşındaki kızım bu aralar beni gerçekten çok zorluyor. Mamasını alamıyorum, bezini alamıyorum" diye yakındı.

'**İstifasına gerek yok, göndereceğiz'**

"Gitti gidiyor tren, geliyor gelmekte olan" anonsu ile kürsüye çıkan CHP lideri "Kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu, içim dağlanarak izledim" diye sözlerine başladı.

21. yüzyıl Türkiye'sinin bu tabloyu hak etmediğini belirten CHP lideri, "20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar, iki üniversite bitiren işsiz geziyorsa, bu ayıp kime ayıp. Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağız bundan emin olmanızı istiyorum" dedi.

Alandan "Tayyip istifa" sloganları yükselince Kılıçdaroğlu, sandığı işaret etti:

"Onun istifasına gerek yok, göndereceğiz onu. Edeple demokrasi kuralları içinde göndereceğiz, demokrasiye inanıyoruz. Evet geliyor gelmekte olan ve birileri de gidiyor, göndereceğiz onları."

'**Duvarlarınız vız gelir**'

Binasına alınmadığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ziyaretinin nedenlerini anlatırken alandan "yuh" sesleri yükselince "yuh çekmeyin" diye uyaran Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Biz bütün gerçekleri halkımıza anlatmak zorundayız. Dün TÜİK'e gittim. Enflasyon açıkladılar. Bunlar devletin memuru mu, sarayın memuru mu? Siz evinize alışveriş yapmıyor musunuz? Günlük harcamaları kontrol etmiyor mu? Faturalara bakmıyor mu, deterjan alırken görmüyor mu bunlar?

"Talimat gelmiş 'İndireceksin' diye. TÜİK'in rakamları üzerinden emekli aylığını, asgari ücreti belirliyorlar, memurun aylığını belirliyorlar. Milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Ben, TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım siz hangi araştırmaları yaparak bu sonuçları buldunuz diye. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvarı aşmayacağız, sizin duvarlarınız vız gelir bize. Sarayın emirine giren memurlar devlet memurları değildir artık."

Kendilerini içeri almayanların "saray memurları" olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "dostlarıyla saray vesayetine son vereceklerini" söyledi. Tarım ürünlerinde sıfır gümrükle ithalatı eleştiren CHP lideri, "Herkesin kazanması için beraber gideceğiz sandığa ve bir dikta yönetimini sandıkta al aşağı edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ekonomide kurtuluş savaşı başlattıklarına" ilişkin açıklamasını eleştiren bir çiftçinin mesajını okuyan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk bir hafta içinde esnaf ve çiftçinin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarını sıfırlayacaklarını ve "Esnaf Bakanlığı" kuracaklarını söyledi.

'Demokrasiyi getireceğim'

Ülkede hakça bir düzen kurmak istediklerini belirten CHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu memlekete barışı, huzuru, sevgiyi, adaleti, demokrasiyi getireceğim. Söz veriyorum.

"Mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Adamına göre iş bul, adamına göre kredi aç, rüşvet al, cebini doldur, zengin ol...

"Siyaseti tümüyle kirlilikten arındıracağım. Hiçbir rüşvetçiyi, yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde barındırmayacağım. Onların uçaklarına binenleri, paralarını alanları devletin kadrolarında barındırmayacağım.

"Harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize vereceğiz. Size hesap vermek benim namus borcum olacaktır. Söz veriyorum, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğim, bu ülkede yoksulluk olmayacak. Milyonlarca gencimiz işsizken, 4 yerden 5 yerden 6 yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Hakça bir düzen gelecek."

İktidara geldiklerinde kamuya alımlarda torpile son vereceklerini ve KPSS sınavlarında yüksek puan alanların da elendiği sözlü sınavı kaldıracaklarını belirten CHP lideri, kadına şiddeti önlemeye ilişkin de etkin önlemler alacaklarını vurguladı:

"Her gün kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Cinayet işliyor, hapse giriyor, takım elbise, hakime saygılı... İyi halden az ceza veriliyor. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum bu düzeni değiştireceğiz.

"İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta için tekrar yürürlüğe koyacağız."

'Dönem kavga dönemi değil'

Sosyal demokrat bir parti olarak kavgadan kutuplaşmadan yana olmadıklarını ve kimseyi kimliği inancından dolayı ayrıştırmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Dönem kavga çekişme dönemi değil. Birleşme, beraber olma dönemidir" dedi. Türkiye'nin bölgesinde barışı sağlamaktan yana oldukların ifade eden CHP lideri, Türk lirasına da hak ettiği değeri kazandıracaklarını vurguladı:

"Sanayici rahatlıkla üretim yapacak ve önünü görecek. Türkiye'yi büyütmenin yolu budur. Ve bir şey daha söylüyorum; Türk Lirasını pul yaptılar dolar karşısında, Avro karşısında hatta Bulgaristan'ın Riyali karşısında bile yerlerde sürünen bir para oldu.

"Türk Lirası bu ülkenin şerefidir, bu ülkenin namusudur. Türk Lirasını yeniden hak ettiği yere getirmek bizim boynumuzun borcudur."

'Batı'ya fakirliğimizi satmak istiyorlar'

İktidarın yeni ekonomi politikasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, gençlere hayallerini gerçekleştirme sözü verdi:

"Bu iktidarın yeni izlediği politika milleti fakirleştirmek, milleti süründürmek. Bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar. Dolar baronlarına satmak istiyorlar. Batı'nın emperyal güçlerine bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar.

"Buna izin vermeyeceğiz. Bunu dostlarımızla beraber yapacağız. Türkiye'yi hak ettiği görkemli yere çıkaracağız.

"Sevgili gençler, demokrat amcanız olarak söylüyorum; sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Hiçbir hayalinizi yere düşürmeyeceğim. Bütün gençlere sesleniyorum; umutsuzluğa kapılmayın. Göreceksiniz, Türkiye nasıl şaka kalkıyor."

Değişim rüzgarı vurgusu

Meydandan yükselen "Patates soğan, güle güle Erdoğan" sloganlarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Göndereceğiz. Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de buna karşı durmak mümkün değildir" diye sözlerini tamamladı.

