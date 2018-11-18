HABER

"Erken seçime gitmek gereksiz ve yanlış"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Güvenliğimiz için hassas bir dönemde erken seçime gitmek gereksiz ve yanlış. 1992 ve 1999'daki aynı hataların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, liderliğini yürüttüğü koalisyon hükümetindeki çatlaklar nedeniyle ülke gündeminin en önemli maddesi haline gelen erken seçimin gereksiz ve yanlış olduğunu söyledi.

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Başbakan Netanyahu'nun gündeminde erken seçim tartışmaları vardı.

Netanyahu'nun liderliğini yaptığı koalisyonda, Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasının ardından yaşanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Netanyahu ise koalisyon üyelerini bir arada tutarak, sağcı hükümetin seçimlerin normal süresi olan Kasım 2019'a kadar ayakta kalması için çabalıyor.

Kabinedeki açıklamasında erken seçime karşı olduğunu yineleyen Netanyahu, "Güvenliğimiz için hassas bir dönemde seçime gitmek gereksiz ve yanlış. Hepimiz 1992'de ve 1999'da neler olduğunu hatırlıyoruz. 'Oslo ve İntifada' felaketlerini yaşadık. Aynı hataların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Başbakan Netanyahu'nun bu akşam koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri ve Maliye Bakanı Moşe Kahlon ile görüşmesi bekleniyor.

Bu görüşmenin ardından erken seçime gidilip gidilmeyeceğinin büyük ölçüde netleşeceği yorumları yapılıyor.

- Savunma Bakanı Liberman'ın istifası

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, çarşamba günü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Bennett, cuma günü koalisyonun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmiş, İsrail basınına konuşan Yahudi Evi Partisinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması sebebiyle iki liderin erken seçim kararı aldığını ileri sürmüştü.

Başbakanın partisi Likud ise erken seçim kararı alındığı yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile koalisyon hükümetinin sandalye sayısı güven oyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

İsrail'de normal koşullarda milletvekili seçimlerinin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
CHP'li Özel, kışladaki zehirlenmeyi Meclis gündemine taşıdıCHP'li Özel, kışladaki zehirlenmeyi Meclis gündemine taşıdı
Harput müziğinin üstadı İstanbul'da anıldıHarput müziğinin üstadı İstanbul'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil seçim

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.