"Erken seçime gitmek gereksiz ve yanlış"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, liderliğini yürüttüğü koalisyon hükümetindeki çatlaklar nedeniyle ülke gündeminin en önemli maddesi haline gelen erken seçimin gereksiz ve yanlış olduğunu söyledi.

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Başbakan Netanyahu'nun gündeminde erken seçim tartışmaları vardı.

Netanyahu'nun liderliğini yaptığı koalisyonda, Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasının ardından yaşanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Netanyahu ise koalisyon üyelerini bir arada tutarak, sağcı hükümetin seçimlerin normal süresi olan Kasım 2019'a kadar ayakta kalması için çabalıyor.

Kabinedeki açıklamasında erken seçime karşı olduğunu yineleyen Netanyahu, "Güvenliğimiz için hassas bir dönemde seçime gitmek gereksiz ve yanlış. Hepimiz 1992'de ve 1999'da neler olduğunu hatırlıyoruz. 'Oslo ve İntifada' felaketlerini yaşadık. Aynı hataların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Başbakan Netanyahu'nun bu akşam koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri ve Maliye Bakanı Moşe Kahlon ile görüşmesi bekleniyor.