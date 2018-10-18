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Erken tanı ile kanseri yendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Nişanlandıktan 4 gün sonra memesinde fark ettiği kitlenin kanserli olduğu ortaya çıkan Tuğçe Karakurt Kökçü, uzun saçla gelin olmak istediği için evlilik tarihini aldırdı ve 1 yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu - Tuğçe Karakurt Kökçü: "Kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50’si. Önerim kadınlar korkmadan kendi muayenelerini aksatmadan sürdürsünler"

İZMİR (AA) - Nişanlandıktan 4 gün sonra memesinde fark ettiği kitlenin kanserli olduğu ortaya çıkan Tuğçe Karakurt Kökçü, 1 yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

İzmir'de bir lojistik firmasında çalışan 35 yaşındaki Tuğçe Karakurt Kökçü, 8 Eylül 2017'de Şener Kökçü ile nişanlandıktan 4 gün sonra vücudunda bir kitle fark etti.

İzmir'deki özel bir hastanede Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar’a başvuran Kökçü'ye memesindeki kitlenin ameliyat için büyük olduğu belirtilip kemoterapi önerildi.

Kemoterapinin uzun saçlarını dökeceğini bilen Kökçü, nişanlısının da önerisiyle düğün tarihini erkene aldırdı. Düğünden 3 gün sonra kemoterapi tedavisine başlanan Kökçü, kitlenin tekrar büyümesi üzerine ameliyat edildi. Kökçü'ye kitlenin alınmasının ardından tekrar kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulandı.

Kökçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin önemine değinerek, şunları belirtti:

"Erken tanı çok önemli. Kadınlar bunu her duşta yapamayabilirler ama haftada bir ya da ayda bir kendilerini muayene edebilirler. Çünkü bu muayene ile buldum ben kendimde. Belki muayene etmesem, bu kitleye hiç rastlamayacaktım ve vücudumun başka yerlerine yayılacaktı. Ben kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50’si. Önerim kadınlar korkmadan kendi muayenelerini aksatmadan sürdürsünler."

Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar da Kökçü'nün tedavisi boyunca iyimserliğini, daha iyi olacağına inancını hiçbir zaman yitirmediğini kaydetti. Kökçü'nün tedavisinin tamamlandığını bildiren Alakavuklar, şunları kaydetti:

"Şimdi takip döneminde. Kendisinin hayata olumlu bakışına her zaman hayranız. Tuğçe Hanım'ın hayatı için önemli kararları aldığı dönemde başladı tedavi, şimdi her şey yolunda. Kanser tanı ve tedavi süreci bir ekip işi. Önemli olan kanserin erken yakalanması. 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' diyoruz."

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