Erken tanı ile sakat kalmak önlenebilir! Bu belirtilere dikkat edin...

MS hastalığı yani Multiple Skleroz merkezi sinir sisteminde etki gösteren ve ataklarla kendini belli edem kronik sinir sistemi hastalığıdır. MS hastalığının nedeni kesin olarak tespit edilememiştir. Kesin tanısı bulunamayan MS hastalığının gösterilen belirtilere dikkat edilerek erken teşhis edilmesi önem taşımaktadır. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, Multipl Skleroz (MS) hastalığı hakkında bilgiler verdi. MS hastalığının, merkezi sinir sistemine etki eden, sıklıkla ataklarla seyreden kronik sinir sistemi hastalığı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Faik İlik, “Bağışıklık sistemi zararlı etkenlere karşı vücudu korurken kendi hücrelerini tanır. Fakat bazı hastalarda bilinmeyen nedenlerden dolayı bu sistemde kısmen bir bozulma meydana geldiğinde bağışıklık sistemi, sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere karşı saldırı düzenler. Bunun sonucunda beyinde tutulan beyin bölgelerindeki sinir hücrelerinde ileti bozukluğu gözlenir” dedi.

BELİRTİLER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

MS belirtilerinin, şiddet ve süre açısından hastadan hastaya farklılıklar gösterebildiğini vurgulayan Faik İlik, “Yine tutulan beyin bölgesine, santral sistemi bölgesine göre belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler; kolda ve bacakta güçsüzlük, uyuşma, devamlı yorgunluk, yüzde uyuşma, bulanık görme, dengesizlik, baş dönmesi, ince hareketleri yapmakta güçlük, yüz felci, trigeminal nevralji adı verilen şiddetli şimşek çakar tarzında baş ağrıları olabildiği gibi, idrar yapamama veya kaçırma, cinsel işlevlerde bozukluk, kabızlık gibi semptomlar da olabilir. Belirtiler tek başına ortaya çıkabildiği gibi beraber de görülebilir” ifadelerini kullandı.

MS HASTALIĞI KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, MS’in tedavisi olmayan, bütün hastalarda sakatlık yapan bir hastalık olarak bilindiğini aktararak, “Bu inanışın nedeni daha önceki MS hastalarının erken tedavi alamamış olması nedeniyle bunların bir kısmının tekerlekli sandalyeye veya yatağa bağımlı olmasıdır. Günümüzde de MS sakatlığa neden olduktan sonra bunu iyileştirmek mümkün değildir. Ancak günümüzde MS kontrol altına alınabilen bir hastalık olmuştur. Erken ve uygun tedavi engelliliğin azaltılmasında çok önemlidir. Uygun tedaviler ile hastaların atakları kontrol altına alınabilmektedir. Son yıllarda bu konuda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Artık erken ve hastaya en uygun verilecek tedavi ile MS hastalarının çoğu yaşamlarını belirgin kısıtlamalar olmadan devam ettirebilir. Ancak MS hastalığının kronik bir hastalık olduğu, tedavinin de uzun soluklu olacağı unutulmamalıdır” diye konuştu.



