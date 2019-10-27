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Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Uzmanlar, erken teşhis ile kanserden kurtulmanın mümkün olduğunu dile getirdi.Acıbadem Bursa Hastanesi tarafından ‘Meme Sağlığı Hakkında Her Şey’ konulu seminer düzenlendi.

Uzmanlar, erken teşhis ile kanserden kurtulmanın mümkün olduğunu dile getirdi.
Acıbadem Bursa Hastanesi tarafından ‘Meme Sağlığı Hakkında Her Şey’ konulu seminer düzenlendi. Acıbadem Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özkan Kanat, “Meme kanserinin önlenmesinden erken teşhise kadar bütün konuları ele aldık. Cerrahi arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın bu hastalıktan korkmaması gerektiğini onlara anlattık. Her hastanın kemoterapi almasına gerek olmadığını izah ettik. Kemoterapinin de bir problem olarak görünmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bu hastalığın kurtulduktan sonra hayatlarında kötü bir hatıra olarak kalacağını dile getirdik. Bence herkes motive oldu ve moral kazandı” diye konuştu.
Acıbadem Bursa Hastanesi Meme Kliniği ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Volkan Tümay ise, “Bu hastalık günümüzde kadınları en çok korkutan sağlık sorunudur. Ancak tüm kadınların kişiye özel tedavi planlaması ve doğru stratejilerle hem hastalığı yenebildiğimizi hem de güzel kozmetik sonuçlar sunabildiğimizi bilmesini isterim. Bu hastalıktan kaçmak yerine savaşmak çok daha doğru ve hatta çok daha kolaydır. Erken yakalandığı zaman yapılacak tedaviler çok daha basit ve zahmetsizdir. O yüzden herkesin kendini iyi tanıması ve 40 yaşından sonra takip programlarına dahil olması çok önemlidir. Son zamanlarda mamografinin zararları üzerine bazı dedikoduların hastaların aklını karıştırdığını üzülerek görmekteyiz, lütfen tıbbi altyapısı olmayan birtakım bilgilerle geleceğinizi karartmayın. Sadece hekimlerin verdiği önerilerine kulak verin ve kendinizi ihmal etmeyin” diye konuştu.

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