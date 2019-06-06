"Erken teşhis ve taramada başarı oranı arttı"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmek için yürütülen bebek ve çocuk sağlığı tarama faaliyetlerinde başarı oranının yüzde 99'a ulaştığını bildirdi.

Koca, anne ve çocuk sağlığına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bakanlık olarak anne ve çocuk sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Koca, Türkiye'nin bebek başına izlem sayısının yılda 8,5 ile gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğunu belirtti.

Hastane doğumlarının tamamının "bebek dostu" sağlık kuruluşlarında yapıldığını kaydeden Koca, "Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 2002'deki seviyesi olan 64'ten 2018'de 13,6'ya, bebek ölüm hızı da bin canlı doğumda 31,5'ten 8,8'e düştü. Doğumda beklenen yaşam süresi ise 72,5'ten 78'e çıktı. Anne ve çocuk sağlığı alanında yaptığımız çalışmalarla dünyada anne ve bebek ölüm hızını en hızlı düşüren ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

Koca, "Bebek Ölümleri İzleme Sistemi" ile bebek ölümünün tespiti, her bir bebek ölümünün izlenerek nedeninin ortaya çıkarılması ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.