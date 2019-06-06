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"Erken teşhis ve taramada başarı oranı arttı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - "Erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmek için yürütülen bebek ve çocuk sağlığı tarama faaliyetlerinde başarı oranı yüzde 99'a ulaştı" - "Anne ve çocuk sağlığı alanında yaptığımız çalışmalarla dünyada anne ve bebek ölüm hızını en hızlı düşüren ülkelerin başında geliyoruz" - "2018-2019 eğitim öğretim yılında çocuklarımıza yılda iki defa uygulanmak üzere 5 milyon florürlü vernik alımı gerçekleştirdik. Ayrıca çocuklarımıza 6,5 milyon diş fırçası, diş macunu ve muhafaza çantası dağıttık"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmek için yürütülen bebek ve çocuk sağlığı tarama faaliyetlerinde başarı oranının yüzde 99'a ulaştığını bildirdi.

Koca, anne ve çocuk sağlığına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bakanlık olarak anne ve çocuk sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Koca, Türkiye'nin bebek başına izlem sayısının yılda 8,5 ile gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğunu belirtti.

Hastane doğumlarının tamamının "bebek dostu" sağlık kuruluşlarında yapıldığını kaydeden Koca, "Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 2002'deki seviyesi olan 64'ten 2018'de 13,6'ya, bebek ölüm hızı da bin canlı doğumda 31,5'ten 8,8'e düştü. Doğumda beklenen yaşam süresi ise 72,5'ten 78'e çıktı. Anne ve çocuk sağlığı alanında yaptığımız çalışmalarla dünyada anne ve bebek ölüm hızını en hızlı düşüren ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

Koca, "Bebek Ölümleri İzleme Sistemi" ile bebek ölümünün tespiti, her bir bebek ölümünün izlenerek nedeninin ortaya çıkarılması ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bebek ve çocuk izlemlerinde hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine hastalığa zemin hazırlayan koşulları önceden saptayarak önlemeyi hedeflediklerini belirten Bakan Koca, erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Koca, bu kapsamda bebeklerde fenilketonüri, işitme bozukluğu, kistik fibrozis, hipotiroidi, biyotidinaz eksikliğine yönelik yapılan taramalarda başarı oranının yüzde 99'a ulaştığını bildirdi.

Bebek izlemlerinde ağırlıklı sorumluluğun aile hekimlerine düştüğünü ifade eden Koca, "Ülkemizde tam izlenen bebek oranı yüzde 88,6, tam izlenen çocuk oranı ise yüzde 92,8'dir. Bakanlık olarak politikamız doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6'ncı aydan sonra emzirmenin uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte en az 2 yaşına ve sonrasına dek sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme oranı yüzde 30,1, emzirilen bebek oranı yüzde 96,4'tür." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, hem gebelikte hem de gebelik sonrasında annelere D vitamini takviyesi yaptıklarını dile getirerek yürütülen program sayesinde D vitamini yetersizliğinin de yarı yarıya azaltıldığını kaydetti. Demir eksikliği ile ilgili olarak 2004'ten itibaren 15 milyonun üzerinde bebeğe ulaşıldığını bildiren Koca, annelere 2 milyon 332 bin 600 kutu demir preparatının dağıtıldığını kaydetti.

Bebeklik dönemine ilişkin yürütülen tarama faaliyetlerine de değinen Koca, 0-3 aylık bebeklerde şaşılık, ambliyopi, konjenital katarakt, glokom, retinoblastom ve prematür retinopatisi açısından yapılan göz muayeneleri ile yenidoğanların yüzde 41,1'inin taramadan geçirildiğini bildirdi.

- "2018-2019 eğitim yılında 5 milyon florürlü vernik uygulaması"

Koca, 36-48 aylık çocuklara yönelik katarakt, şaşılık, ambliyopi ve kırma kusurları açısından yapılan değerlendirme ile okul öncesi çocukların da yüzde 89,9'unun tarandığını bildirdi.

Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanlığı ile okul çağındaki çocukların sağlık takibine yönelik başlatılacak "Sağlık Karnesi" uygulamasına ilişkin de bilgi verdi. Çocukların sağlıklı büyümesi adına sağlık taramalarını daha sistematik hale getireceklerini ifade eden Koca, bu çerçevede kalp, diş, göz taraması gibi koruyucu önlemlerin beraberinde aşı takviminin de okul çağı döneminde yer alacağını vurguladı. Koca, çocukların ağız ve diş sağlığına yönelik çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı da öncelikli konularımız arasında. Diş ve diş eti hastalıklarıyla mücadelede tedaviden çok koruyucu uygulamalar gerekiyor. Bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. döneminde de anasınıfı, 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı programımızı sürdürdük. Bu yaş grubunda 4 milyon 538 bin çocuğumuzun 1 milyon 544 binine florürlü vernik uyguladık. 931 bin çocuğumuzu diş muayenesinden geçirdik, 3 milyon 171 bin çocuğumuza da farkındalık eğitimi verdik. 2018-2019 eğitim öğretim yılında çocuklarımıza yılda iki defa uygulanmak üzere 5 milyon florürlü vernik alımı gerçekleştirdik. Ayrıca çocuklarımıza 6,5 milyon diş fırçası, diş macunu ve muhafaza çantası dağıttık."

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bebek ve çocuk sağlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tarama

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