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Erken uyanmamız bile etkiliyormuş! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor

24.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metabolizmayı hızlandırmak için düzenli egzersizin yanı sıra, bazı gıdaların da önemli olduğunu söyleyen Diyet ve Beslenme Uzmanı Begüm Tuna, beslenme düzeninin korunmasının ve erken uyanmanın da önemini vurguladı.

Erken uyanmamız bile etkiliyormuş! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor

Bazal metabolizma hızının, vücudun uyku sürecindeki haline dendiğini belirten Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Begüm Tuna, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Günlük fiziksel aktivitemizi eklediğimizde de metabolizma hızımız ortaya çıkmaktadır. Metabolizmamızı hızlandırmak için düzenli egzersizlerle hareketlendirebiliriz. Gün içerisinde oturan kişiye göre, 1 saat egzersiz yapan kişi yaklaşık 200 ile 400 kalori daha fazla yakarak metabolizmasını da hızlandırmış olur.

'ÖĞÜN ATLAMAYIN'

Öğün atlamamamız gerekiyor. Vücut aç kaldığında kendini kıtlık psikolojisinde hissediyor. Vücut kendini en alt seviyede çalışmaya zorluyor. Kilolu bireyler ,öğün atlayan, günde bir yada iki öğünle beslenen kişilerdir. Bu sebeple daha sık öğün ile beslenirsek, vücudumuzun metabolizması daha da hızlanır.

ARA ÖĞÜN VE SU TÜKETİMİ ÖNEM TAŞIYOR

Ara öğünleri de yemek şeklinde değil, atıştırmalık olarak yaparsak metabolizma hızımız sürekli vücuda gıda girdiğini düşünerek daha çok çalışmaya ihtiyaç duyacaktır. Gün içerisinde içeceğim 2 litre su, ekstradan harcayacağım 100-200 kaloriye eş değerdir. Metabolizma su içtiğimiz sürece kendini aktif halde tutacaktır. Güne erkenden başlamak da çok önemlidir.

GÜNE 7'DE BAŞLAYIN ÖNERİSİ

Erken uyuyup erken kalktığımızda vücut kendini gece boyunca dinlendirip sabah aynı performansla çalıştıracaktır. Güne 11 gibi değil, 7-8 gibi başlarsak vücudumuz daha fazla çalışacağından metabolizma hızı hızlanmış olacaktır.”

BU BESİNLER METABOLİZMAYI ETKİLİYOR

Metabolizmayı hızlandıran bazı gıda ürünlerinin olduğunu ifade eden Tuna, “Protein bakımından et, tavuk ve balık gibi ürünlerle beslenmek vücudumuzun kas kütlesini arttıracak, kaslı bir metabolizma daha hızlı çalışacaktır. Yumurta protein bakımından anne sütünden sonra en zengin besindir. Yumurta kaslarımıza yerleşip, kaslarımızı aktifleştirdiğinden metabolizmamız da çok canlı olacaktır. Yoğurt da protein açısından çok zengin bir üründür. Bitki çaylarından yeşil çay, vücudun termojenik yapısını arttırıp ısısını daha çok yükseltmektedir. Daha hızlı metabolizmayla birlikte bağırsaklara da etki ettiği için dolaylı yoldan da hızlandırmaktadır. Pul biber, zencefil gibi baharatlar da vücudun ısısını arttırdığı için metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Yeşil yapraklı sebzeler negatif kalorili olduğu için vücuda alındığında onu yakmak için daha çok kalori harcamamız gerekiyor. Metabolizmamız da bu sayede daha hızlı çalışacaktır. Gün içerisinde olan fiziksel aktivitemizi arttırmak için işe giderken, 1 durak öncesinden inmemiz bile yeterli olacaktır. Oturarak çalışıyorsak, 1’er saat aralıklarla yerimizden kalkıp 5 dakika adımlar atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

İHA

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