Erken uyanmamız bile etkiliyormuş! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor

Bazal metabolizma hızının, vücudun uyku sürecindeki haline dendiğini belirten Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Begüm Tuna, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Günlük fiziksel aktivitemizi eklediğimizde de metabolizma hızımız ortaya çıkmaktadır. Metabolizmamızı hızlandırmak için düzenli egzersizlerle hareketlendirebiliriz. Gün içerisinde oturan kişiye göre, 1 saat egzersiz yapan kişi yaklaşık 200 ile 400 kalori daha fazla yakarak metabolizmasını da hızlandırmış olur.

'ÖĞÜN ATLAMAYIN'

Öğün atlamamamız gerekiyor. Vücut aç kaldığında kendini kıtlık psikolojisinde hissediyor. Vücut kendini en alt seviyede çalışmaya zorluyor. Kilolu bireyler ,öğün atlayan, günde bir yada iki öğünle beslenen kişilerdir. Bu sebeple daha sık öğün ile beslenirsek, vücudumuzun metabolizması daha da hızlanır.

ARA ÖĞÜN VE SU TÜKETİMİ ÖNEM TAŞIYOR

Ara öğünleri de yemek şeklinde değil, atıştırmalık olarak yaparsak metabolizma hızımız sürekli vücuda gıda girdiğini düşünerek daha çok çalışmaya ihtiyaç duyacaktır. Gün içerisinde içeceğim 2 litre su, ekstradan harcayacağım 100-200 kaloriye eş değerdir. Metabolizma su içtiğimiz sürece kendini aktif halde tutacaktır. Güne erkenden başlamak da çok önemlidir.