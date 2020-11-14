"Erken uyarı" ve "yapı sağlığı izleme" sistemleriyle afet risklerinin azaltılması hedefleniyor

"Erken Uyarı Sistemi"ne ilişkin bilgiler veren Akbaş, "Olası büyük bir depremde, 8-10 saniye de olsa ya da çok kısa süreliğine erken uyarı sinyali üretebilirsek ve bunu da isteyen firmalara, özellikle teknolojik risk barındıran firmalara iletebilirsek anında otomatik kapatma sistemleri devreye girecek ve olası büyük risklerin, felaketlerin önüne geçilmiş olacaktır." dedi.

- "Bütün afetlere karşı şehirlerimizi dirençli hale getirmeliyiz"

Kocaeli'nin "sanayinin başkenti" olduğuna işaret eden Akbaş, bu çalışmaların şehirde uygulanmasının önemine değindi. Akbaş, Marmara Depremi'nde Tüpraş rafinesinde yangın çıktığını anımsatarak, bunların afet öncesinde önlenebilir riskler olduğunu dile getirdi.

"Yapı Sağlığı İzleme Sistemi" çalışmaları hakkında da bilgi veren Akbaş, şöyle devam etti:

"Şu da bir problem: Büyük bir tesisiniz var, deprem sonrasında tesisin neresinde ne var diye karar verebilmek için sizin elinizde doğru bilgi olması lazım. Yapıların, afetlerden önce de izlenmesi gerekiyor. Deprem sırasında da deprem sonrasında da bu yapılardan bilgi edinmemiz lazım ki deprem öncesinde ve deprem sonrasındaki davranışlarını karşılaştırabilelim. Herhangi bir yapısal anlamda bozukluk oluşmuş mu hasar var mı? Nerelerde hasar oluşmuş olabilir? Bunları bir an önce belirleyip doğru bilgiyi ilgili kimselere aktarabilelim. Akıllı şehirlerin yanında aslında dirençli şehirler diyebiliriz. Her türlü afetlere karşı şehirlerimizi dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Artık bizim için tek afet deprem değil. Bütün afetlere karşı şehirlerimizi, binalarımızı dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Yapılarda, yapısal sağlık izleme sistemleri var. Yapıları, belli bir dönemde izlemeye alıyoruz. Elde ettiğimiz bilgilerle yapının davranışı ve özellikleri hakkında bilgimiz oluyor. Zaman içerisinde bu bilgilerde bir değişiklik olursa 'Burada bir sorun var.' diyoruz ve daha kapsamlı incelemeye alıyoruz. Yapı dediğimiz şey, bina, kule, köprü, altyapı sistemi olabilir. Dirençli şehirler, tüm afetlere karşı altyapısı güçlü şehirler anlamında kullanılıyor. Bütün şehirlerimiz için bunu yapmamız gerekiyor."