Erken uyarı veriyor! Akciğer kanseri için bu belirtiyi göz ardı etmeyin…

Her yıl milyonlarca insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Birçok farklı çeşidi bulunan kanserin her çeşidinde ortak olan şey erken teşhis edilmesinin önemi oluyor. Toplum tarafından akciğer kanseri belirtilerinden en çok bilineni kanlı öksürük belirtisi. Ancak akciğer kanseri geliştikçe vücudun görünüşünde de değişiklikler meydana geliyor. Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında ise erken evrelerindeki kişilerde şişkinlik ve şişkinliğin yaygın şikayetleri olduğu yüzdür. Bu, bakteriyel bir enfeksiyondan alerjik reaksiyona kadar birçok hastalığın belirtisi olabileceğinden, başka nelere dikkat etmeniz gerektiğinin farkında olmak önemlidir.

YANAKLARDA KIZARMA OLABİLİR

Diğer yüz semptomları arasında yanaklarınızda kızarma ve hatta potansiyel olarak hırıltı sayılabilir. Bu garip görünse de akciğerlerdeki tümörlerin kanserli gelişimi, yakındaki organlara ve kan damarlarına baskı uygulayabilir. Akciğerlerdeki tümörler büyük bir kan damarına basınç uygulayabilir, yüzünüz şişmeye başlarsa doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

GÖRMEZDEN GELMEYİN

Araştırmalar, şişmiş ve kızarmış bir yüzle ilişkili diğer semptomların: boyun ve göğüste belirgin veya şişmiş damarlar, nefes darlığı, öksürük ve şişmiş kollar olduğunu göstermektedir. Sağlık uzmanları bu semptomların akciğer kanseri hastalarının "görmezden gelme olasılığı en yüksek olanlar" olduğunu söylüyor.

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