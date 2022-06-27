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Erken uyarı veriyor! Akciğer kanseri için bu belirtiyi göz ardı etmeyin…

27.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızda en sık yaşanan hastalıklar arasında yer alıyor. Kanseri önlemek ve etkilerini azaltmak adına sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Uzmanlar toplumun kanser belirtilerine karşı bilinçli olmasının önemini vurguluyor. Kanser belirtilerine karşı bilinçli olarak bu hastalığı erken teşhis etmek mümkün olabiliyor.

Erken uyarı veriyor! Akciğer kanseri için bu belirtiyi göz ardı etmeyin…

Her yıl milyonlarca insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Birçok farklı çeşidi bulunan kanserin her çeşidinde ortak olan şey erken teşhis edilmesinin önemi oluyor. Toplum tarafından akciğer kanseri belirtilerinden en çok bilineni kanlı öksürük belirtisi. Ancak akciğer kanseri geliştikçe vücudun görünüşünde de değişiklikler meydana geliyor. Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında ise erken evrelerindeki kişilerde şişkinlik ve şişkinliğin yaygın şikayetleri olduğu yüzdür. Bu, bakteriyel bir enfeksiyondan alerjik reaksiyona kadar birçok hastalığın belirtisi olabileceğinden, başka nelere dikkat etmeniz gerektiğinin farkında olmak önemlidir.

YANAKLARDA KIZARMA OLABİLİR

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Diğer yüz semptomları arasında yanaklarınızda kızarma ve hatta potansiyel olarak hırıltı sayılabilir. Bu garip görünse de akciğerlerdeki tümörlerin kanserli gelişimi, yakındaki organlara ve kan damarlarına baskı uygulayabilir. Akciğerlerdeki tümörler büyük bir kan damarına basınç uygulayabilir, yüzünüz şişmeye başlarsa doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

GÖRMEZDEN GELMEYİN

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Araştırmalar, şişmiş ve kızarmış bir yüzle ilişkili diğer semptomların: boyun ve göğüste belirgin veya şişmiş damarlar, nefes darlığı, öksürük ve şişmiş kollar olduğunu göstermektedir. Sağlık uzmanları bu semptomların akciğer kanseri hastalarının "görmezden gelme olasılığı en yüksek olanlar" olduğunu söylüyor.

DİĞER AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

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  • Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
  • Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak
  • Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
  • İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı
  • Ses kısıklığı
  • Nefes darlığı
  • Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

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kanser
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