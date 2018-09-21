"Erken yaşta alınan alkol, prostat riskini 3 kat artırıyor"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Turhal da Amerika'da ya da Batı Avrupa'da geliştirilen çözümlerin Türkiye'de hastalara uygulamakta sıkıntılar olabileceğini anlatarak çevre ülkelerle el ele vererek kendi sorunlarına çözüm üretmek istediklerini bildirdi. Çevre ülkelerle geliştirilecek çözümlerin daha faydalı olduğuna işaret eden Turhal, alkol üzerine ABD'de son yapılan bilimsel çalışmayı anlattı.

Kongrede, bölge için önemli olan mide, baş, boyun kanserleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Gümüş, geleceğe dönük yapılacakları konuştuklarını ifade etti.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) üyesi ve kongre Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, ABD'de yapılan son bilimsel çalışmaya göre, erken yaşta az miktarda bile olsa alınan alkolün ileride prostat olma riskini 3 kat artırdığını ortaya koyduğunu bildirdi.

"Az alkol sorun olmaz." gibi yayınlar olsa da kanserle ilgili arka arkaya endişe verici raporlar çıktığını vurgulayan Turhal, şunları söyledi:

"Alkolün, baş, boyun, mide, karaciğer ve pankreas kanseri yaptığını biliyoruz ama ABD'de yapılan son çalışmaya göre, erken yaşta az miktarda bile olsa alınan alkol ileride prostat olma riskini 3 kat artırıyor. 15 yaşından başlayarak haftada 7 ölçü içki kullanan kişilerin ileride prostat kanseri riskini üç kattan fazla artırdığını gösterdi. Miktar ya da daha az alkollü içki olduğu zaman bunun masum olduğu düşünülebiliyor ama bu araştırmalar bize birtakım ipuçları veriyor. Alkol düşündüğümüz kadar masum olmayabilir."

- "Kanser artık tedavi edilebiliyor"

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er ise kanser farkındalığını artırmanın önemli olduğuna dikkati çekti. Kanserin tabu bir sözcük olduğunu ifade eden Er, TDK'de kanserin "amansız hastalık" olarak geçtiğini dile getirdi. Er, "Bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Tanıda ve tedavide çok önemli gelişmeler var." dedi.