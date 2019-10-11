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Erken yaşta evliliklere dikkat çekmek için sergi açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Van'da erken yaşta evliliklere dikkati çekmek amacıyla yürütülen "Ben Daha Çocuğum Projesi" çerçevesinde karma resim sergisi açıldı

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince erken yaşta evliliklere dikkati çekmek amacıyla yürütülen "Ben Daha Çocuğum Projesi" çerçevesinde karma resim sergisi açıldı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsren Çelik, sergiyi Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlediklerini söyledi.

Erken yaşta evliliğin dünyanın her bölgesinde gözlemlendiğini ancak özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın ve yoğun olarak yaşandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Erken yaşta evlilikler ekonomik yetersizlik, yanlış ve eksik bilgilerden kaynaklanan geleneksel ve dini inançlar, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı, mülkiyet unsuru gibi sebeplerle ortaya çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine Türkiye genelinde 2017 yılında 569 bin 459 evlilik gerçekleşmiş olup, bu evliliklerde damatların 9 bin 867'si, gelinlerin ise 89 bin 852'si 16-19 yaş aralığındadır. Van'da ise 2017 yılında 8 bin 779 evlilik gerçekleşmiş olup bu evliliklerdeki damatların 254'ü, gelinlerin ise 3 bin 10'u 16-19 yaş aralığındadır."

Konuşmaların ardında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve kurum amirlerince serginin açılışı yapıldı.

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Dünya Kız Çocukları Günü resim sergisi Van

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