Erken yumurtalık yetmezliğini önlemek mümkün mü?

Erken Menopoz olarak da bilinen bu infertilite faktörünün erken yaşta tanı konulması ile düzeltilebileceğini belirten Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, erken tanı ile sürecin olumlu şekilde yönetilebileceği ve çiftlerde çocuk sahibi olma şansının da artacağı bir durum olduğunu sözlerine ekliyor.

ERKEN YUMURTALIK YETMEZLİĞİ GEBELİĞİ ENGELLİYOR

Çocuk sahibi olma yolunda çiftlerin yaşadığı sorunların başında erken yumurtalık yetmezliği (Premature Ovarian Failure, POF) geliyor. Erken Yumurtalık Yetmezliği kadınlarda 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının bozulması olarak açıklanıyor. Bir tür erken menopoz olarak da adlandırılan bu durumda doğurganlık hormonlarının dengesi bozulur, adet döngüsü durabilir ve sonuç olarak doğal yollarla gebe kalmak imkânsız hale gelebiliyor. Yapılan araştırmalarda erken yumurtalık yetmezliğinin görülme oranı 30 yaşından küçük kadınlarda binde bir, 40 yaşından küçük kadınlarda ise yüzde bir olarak değişiyor.

GENÇ TANI KONMASI ÇOCUK SAHİBİ OLMA SÜRECİNİ UZATIYOR

Ülkemizde erken yumurtalık yetmezliği tanısı, genellikle kadınların ya 40 yaşından önce adetten kesilmesi ya da çocuk sahibi olmak isteyip olamadıklarında doktora başvurmaları ile konabiliyor. 40 yaşın çocuk sahibi olma yolunda dönemeç olduğunu belirten Dr. Murat Berksoy,