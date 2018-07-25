Erkenci 6. Bölüm fragmanı (ilk sahne): Sanem köşeye sıkışıyor (5. Son bölüm izle)

Yaz döneminin popüler dizisi Erkenci Kuş 5. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde yaşanan gelişmelerden sonra Erkenci Kuş yeni bölümde neler olacağı merak ediliyordu. Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı beklenirken ilk sahne yayımlandı.

SANEM NE CEVAP VERECEK?

Can ofiste olup biteni sorgularken, dosyaya ne olduğunu araştırırken Sanem’e çok kritik bir soru soracak. Can ofiste şüpheli birini görüp görmediğini sorduğunda Sanem’in ne yapacağı merak ediliyor. Sanem artık konuşacak mı yoksa bu olay daha da uzayacak mı?

İlk sahneyi izleyenler artık Sanem’in fena yakalandığını ve işlerin ciddiye bindiği yönünde yorum yapıyorlar. Çoğunluk Sanem’in Emre’yi açık etmeyeceğini ve konunun bir süre daha sürüncemede kalacağını düşünüyor.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM İLK SAHNE

ERKENCİ KUŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabri kendisine hakaret edildiğini düşündü. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıkladı. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıktı.