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Erkenci 6. Bölüm fragmanı (ilk sahne): Sanem köşeye sıkışıyor (5. Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 25.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin ilgiyle izlenen son bölümü yani 5. bölüm sonrası önümüzdeki hafta ekrana gelecek yeni bölümden ilk sahne paylaşıldı. Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı Sanem’in fena bir şekilde köşeye sıkıştığı kritik bir sahneye yer veriyor. İşte dizisinin yeni bölümünden detaylar ile Erkenci kuş 5. bölüm izleme bağlantısı...

Erkenci 6. Bölüm fragmanı (ilk sahne): Sanem köşeye sıkışıyor (5. Son bölüm izle)

Yaz döneminin popüler dizisi Erkenci Kuş 5. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde yaşanan gelişmelerden sonra Erkenci Kuş yeni bölümde neler olacağı merak ediliyordu. Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı beklenirken ilk sahne yayımlandı.

SANEM NE CEVAP VERECEK?

Can ofiste olup biteni sorgularken, dosyaya ne olduğunu araştırırken Sanem’e çok kritik bir soru soracak. Can ofiste şüpheli birini görüp görmediğini sorduğunda Sanem’in ne yapacağı merak ediliyor. Sanem artık konuşacak mı yoksa bu olay daha da uzayacak mı?

İlk sahneyi izleyenler artık Sanem’in fena yakalandığını ve işlerin ciddiye bindiği yönünde yorum yapıyorlar. Çoğunluk Sanem’in Emre’yi açık etmeyeceğini ve konunun bir süre daha sürüncemede kalacağını düşünüyor.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM İLK SAHNE

ERKENCİ KUŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabri kendisine hakaret edildiğini düşündü. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıkladı. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıktı.

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edildiler. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kaldı.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindeydi, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıydı. Son bölümü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantı ile dizinin tamamına erişebilirsiniz.

Erkenci Kuş 5. bölüm izle


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