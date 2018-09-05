Erkenci Kuş 11. yeni bölümden ilk fragman! Can ve Sanem'in hamakta romantik anları!

Star TV'de salı akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi yaz aylarına damga vuran yapımlardan oldu. Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan Erkenci Kuş'un Salı akşamı yayınlanan 10. bölümünde Can, Sanem'i Levent'ten kıskanıyor. Sanem'in Levent için 'O tam bir albatros' demesi ise Can'ı çılgına döndürdü.

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!

Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...

