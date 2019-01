Erkenci Kuş 27. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışı

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrolünü Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş 29 Aralık Cumartesi son bölümüyle ekrana gelmişti. Erkenci Kuş dizisi Ocak ayında ekrana ara verdi. Başrol oyuncusu Can Yaman da bu arada gözlerinden ameliyat oldu. Erkenci Kuş'ın son bölümünde Fabri'nin planıyla Can gözaltına alınmıştı. Sanem'in parfümü Fabri'ye vermesi ise kriz çıkarmıştı.

Erkenci Kuş'un merakla beklenen 27. yeni bölümünün ise 26 Ocak Cumartesi yayınlanması bekleniyor. Star TV'de ise 19 Ocak Cumartesi akşamı 20.00'de Erkenci Kuş'un tekrar bölümü, 23.00'da Eyvah Düşüyorum yarışması ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder. Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?