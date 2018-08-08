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Erkenci Kuş 7. son bölüm izle: Sanem ile Can'ın ayrılık konuşması! (Erkenci Kuş 8. yeni bölüm önizleme yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2018 07:29 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 7. son bölümü Star TV'de yayınlandı. Yazın en uyumlu çifti kabul edilen Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş 8. yeni bölüm önizleme sahnesi yayınlandı. Erkenci Kuş 7. bölümde Sanem, sürekli peşinden gelen Can'dan kaçmaktadır. Ve sonunda yakalandığı Can ile yüzleşir ve ona söylemek istemediği şeyi söyler "Gidin! Erkenci Kuş 8. yeni bölüm önizleme sahnesinde ise ikili arasındaki konuşma şaşırttı. Erkenci Kuş 7. son bölüm izleme bağlantısı ve özeti haberimizde.

Erkenci Kuş 7. son bölüm izle: Sanem ile Can'ın ayrılık konuşması! (Erkenci Kuş 8. yeni bölüm önizleme yayınlandı!)

Erkenci Kuş 7. son bölümü ile Star TV'de hayranlarını ekran başına yine kilitledi. Reytinglerde birinci sırayı bırakmayan ve yazın en başarılı dizisi olan Erkenci Kuş'un yeni sezonda da devam edeceği düşünülüyor. Son bölümden sonra Erkenci Kuş 8. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş son bölümde Sanem, sürekli Can'dan kaçmaktadır. Ona kumpas kuranı öğrendikten sonra Can'a olan aşkı ile itiraf edip etmeme arasından kalır. Eğer bildiklerini söyler ise Can'ın Sanem'in yaptıklarını öğrenecek ve onu terkedeceğinden korkmaktadır. Fakat Can, Sanem'i rahat bırakmaz ve köşe bucak kovalar. İkilinin bu eğlenceli sahneleri, izleyenleri güldürürken Erkenci Kuş 7. bölüm final sahnesinde bu durum gözyaşlarına döndü. Sanem, Can'a anlatamadığı şeylerden dolayı onun "Kal dersen kalırım, git dersen bir daha yüzümü görmezsin" sorusuna git diyerek cevap verdi. Erkenci Kuş 7. bölümü haberimizdeki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME SAHNESİ

Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahnesinde ikiliyi çimler üzerinde samimi bir şekilde görüyoruz. Final sahnesi sonrasında bu sahne izleyenleri şaşırttı. Sanem, ona "Seni istemiyorum çünkü seni sevmiyorum" demesine Can "Sana inanmıyorum. Başka birşey var bana söylemediğin" diyerek cevap veriyor.

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN?

Erkenci Kuş son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak edilmeye başlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı genelllikle Cuma günleri yayınlanıyor. Yayınlandığı zaman en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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