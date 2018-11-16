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Erkenci Kuş'a sürpriz transfer! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 16.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu, Erkenci Kuş dizisiyle ekrana dönüyor. Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Star’ın sevilen dizisi 'Erkenci Kuş'a sevilen oyuncu Gamze Topuz konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Erkenci Kuş'a sürpriz transfer! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Dizinin bu Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Gamze Topuz, Ceyda karakterine hayat verecek.

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Sanem ve Can'ı bekleyen yeni tehdit!

Dizinin yeni bölümünde Ceyda; Sanem ve Can'ın hayatına yürüttükleri yeni reklam kampanyasıyla dahil olacak. Babasının sahip olduğu şirkette Ceo olan Ceyda, sakin görünümü altında aslında agresif ve takıntılı olan karakteriyle dikkatleri çekecek.

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Her istediğini elde etmeye alışık ve bu yolda her yolu mubah gören Ceyda'nın, Can'la tanışması dizide beklenmeyen yeni sürprizlere neden olacak.

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Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmezi Erkenci Kuş yeni bölümüyle 17 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'sa Star TV'de ekrana gelecek.

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