Erkenci Kuş'a sürpriz transfer! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Dizinin bu Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Gamze Topuz, Ceyda karakterine hayat verecek.

Sanem ve Can'ı bekleyen yeni tehdit!

Dizinin yeni bölümünde Ceyda; Sanem ve Can'ın hayatına yürüttükleri yeni reklam kampanyasıyla dahil olacak. Babasının sahip olduğu şirkette Ceo olan Ceyda, sakin görünümü altında aslında agresif ve takıntılı olan karakteriyle dikkatleri çekecek.

Her istediğini elde etmeye alışık ve bu yolda her yolu mubah gören Ceyda'nın, Can'la tanışması dizide beklenmeyen yeni sürprizlere neden olacak.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmezi Erkenci Kuş yeni bölümüyle 17 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'sa Star TV'de ekrana gelecek.



