Erkenci Kuş dizisi için flaş karar! Hangi gün yayınlanacak?

Geçtiğimiz yaz yayınlanmaya başlanan ve sezon boyunca Cumartesi akşamları ekrana gelen Erkenci Kuş dizisinin yaz sezonunda da devam edecek. Dizinin yayın gününün ise değiştirileceği ortaya çıktı.

Alınan bu karar nedeniyle kanal ile yapımcılar arasında gerçekleştirilen toplantılar sonucu, dizinin yayın gününün değiştirilmesine karar verildi. Geçen haziran ayında salı akşamları ekrana gelen dizi eylül sezonunda Ufak Tefek Cinayetler’in günü salı olduğu için cumartesi akşamına alınmıştı. Erkenci Kuş yaz döneminde ise eski günü olan salı akşamları ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ'A YENİ OYUNCU

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı ekranların fenomen dizisi "Erkenci Kuş'un kadrosuna sevilen oyuncu Ahmet Olgun Sünear dahil oldu. Ahmet Olgun Sünear canlandıracağı Bulut Cevher karakteri diziye katıldı. Sanem'in yeni hayatını kurduğu çiftlik arazisinin ortağı olan Bulut Cevher dizide sıradışı karakteriyle dikkatleri çekecek.





