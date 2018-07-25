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Erkenci Kuş dizisinde Can ve Sanem'in romantik dans sahnesi! 'Aradığın albatros benim'

DİZİ HABERLERİ  | 25.07.2018 02:13 | Son Güncelleme

Romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un 24 Temmuz Salı akşamı yayınlanan 5. bölümüne Can ve Sanem'in romantik sahneleri damga vurdu. Erkenci Kuş'un son bölümünde, Can ve Sanem ormandaki kulübede romantik bir gece geçirdi. Can ormandaki kulübesinde Sanem'e sürpriz yaptı. Sosyal medyada en sevilen ikili seçilen Can ve Sanem, Özdemir Erdoğan'ın Bana Ellerini Ver şarkısı eşliğinde dans etti. Can, Sanem'e itirafta bulunarak 'O aradığın albatros var ya. İşte o benim' dedi.

Erkenci Kuş dizisinde Can ve Sanem'in romantik dans sahnesi! 'Aradığın albatros benim'

Star TV'nin yaz ekranına damga vuran romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'ta Sanem ve Can fırtınası esiyor. Aldığı reytinglerle yeni sezonda da devam etmesi kesinleşen Erkenci Kuş'un 24 Temmuz Salı yayınlanan 5. bölümünde Can ve Sanem'in ormandaki kulübe romantik sahneleri dizinin hayranlarını mest etti.

'ARADIĞIN ALBATROS BENİM'
Can ormandaki gizli kulübesine Sanem'i götürdü. Birlikte akşam yemeği yiyen ikili gecenin sonlarına doğru ise romantik anlar yaşadı. Sanem ve Can, Özdemir Erdoğan'ın Bana Ellerini Ver şarkısı eşliğinde dans etti. Can ise o anlarda Sanem'e 'Sence de konuşmamızın vakti gelmedi mi artık? Aradığın albatros benim' dedi. Ancak o anlarda uyuya kalan Sanem bu sözleri duyamadı. Can ise Sanem'i kucağına alarak yatağına götürdü.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

ERKENCİ KUŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar. Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır. Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu'nun üstlendiği, Erkenci Kuş’un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı da yer alıyor.

ERKENCİ KUŞ BİRİNCİLİĞİ BIRAKMIYOR
Erkenci Kuş geçen hafta; tüm Kişiler kategorisinde 8,3 izlenme oranı ve 28,41 izlenme payı, AB kategorisinde 7,38 izlenme oranı ve 24,51 izlenme payı ile 20+ABC1'de 8,18 izlenme oranı ve 27,21 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu.

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