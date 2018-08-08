Erkenci Kuş dizisinde Can ve Sanem'in sıcak anları! Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin hikayesi ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Erkenci Kuş son bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi. Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini, Ayşe Kutlu'nun senaryosunu üstlendiği Erkenci Kuş'un 7. bölümünde, Sanem, Can’a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Aşık olduğu Can'a karşı büyük bir vicdan azabı yaşanayan Sanem, bu yüzden Can'a yakınlaşamıyor.
FİNAL SAHNESİNDE SANEM'DEN CAN'I ŞOKE EDEN SÖZLER
Son bölüm final sahnesinde ise Can'ın yakınlaşma çabalarına Sanem, 'Peşimi bırakın. Beni tanımıyorsunuz bile. Kim olduğumu bilmiyorsunuz. Beni rahat bırakın. Sizi istemiyorum' diye karşılık verdi. Duyduğu sözlerle şoke olan Can, 'Sanem bunun şakası yok. Benimle oyun oynama. Git dersen hiç görmeyeceksin yüzümü' dedi ve oradan ayrıldı.
ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE CAN VE SANEM'İN SICAK ANLARI
Dizinin yayınlanan son bölümünde Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmadı. Yeni bölümde de ikili arasında çimlerin üstünde romantik anlar yaşanıyor. Can ve Sanem arasında yakınlaşma olurken, Sanem yine aşık olduğunu reddediyor.
ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.
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