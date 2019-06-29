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Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Yeni senaristleri kimler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 29.06.2019 03:03 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'te senarist değişikliği yaşandı.

Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Yeni senaristleri kimler oldu?

Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş dizisi yeni bölümleriyle yaz aylarında Star TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Kış sezonunda cumartesi akşamları yayınlanan dizi, yaz ayları için yeniden salı akşamlarına alınmıştı.

Gold Film'in yapımcılığını, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Anıl Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaryo ekibi değişti. Birsen Altıntaş'ın haberine göre, Erkenci Kuş'u artık Fethi Kantarcı ve Saygın Delibaş kaleme alacak.

"Erkenci Kuş" yeni bölümleriyle her Salı Star'da!

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