Erkenci Kuş oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın dikkat çeken kıyafetleri

“Erkenci Kuş”un ikinci bölümünde hangi karakter nereden giyindi? İşte yanıtı

Erkenci Kuş oyuncuları nereden giyiniyor?

1 / 7 Sanem’in ruhuna uygun heyecanlı ve enerjik stili bu bölümde de kendisini gösterdi.

2 / 7 Sanem’in çizgili beyaz bluzu Bershka (79.95 TL) ve jean şortu Zara (99.95 TL). Bu kombinde kullandığı küçük kahve-krem çantası da Bera Design, fiyatı 725 TL.

3 / 7 Sanem basit parçaları oldukça şık tasarım çantalarla buluşturmayı seviyor. Bu sahnedeki siyah kısa tulum Berhska (59.95 TL), oversize jean ceketi Bershka (160 TL). Buradaki çantası da Bera Design, fiyatı 645 TL.

4 / 7 Sanem burada casual bir stili etnik kemerle tamamlamış. Kolları beyaz çizgili crop top H&M (34.99 TL), beyaz pantolonu Zara (169.95 TL), çok renkli kemeri ise Mango (29.99 TL).

5 / 7 Can, karakterini yansıtan özgür stiliyle göze çarpıyor. Can’ın buradaki açık gri tişörtü IRO Paris, 755 TL.

6 / 7 Can’ın güneş gözlüğü Hally &Son.