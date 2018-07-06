MAGAZİN

Erkenci Kuş oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın dikkat çeken kıyafetleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı “Erkenci Kuş”, yazın ruhunu yansıtan renkli ve rahat seçimleriyle dikkat çekiyor

“Erkenci Kuş”un ikinci bölümünde hangi karakter nereden giyindi? İşte yanıtı

Erkenci Kuş oyuncuları nereden giyiniyor?

1 / 7

Sanem’in ruhuna uygun heyecanlı ve enerjik stili bu bölümde de kendisini gösterdi.
2 / 7

Sanem’in çizgili beyaz bluzu Bershka (79.95 TL) ve jean şortu Zara (99.95 TL). Bu kombinde kullandığı küçük kahve-krem çantası da Bera Design, fiyatı 725 TL.
3 / 7

Sanem basit parçaları oldukça şık tasarım çantalarla buluşturmayı seviyor. Bu sahnedeki siyah kısa tulum Berhska (59.95 TL), oversize jean ceketi Bershka (160 TL). Buradaki çantası da Bera Design, fiyatı 645 TL.
4 / 7

Sanem burada casual bir stili etnik kemerle tamamlamış. Kolları beyaz çizgili crop top H&M (34.99 TL), beyaz pantolonu Zara (169.95 TL), çok renkli kemeri ise Mango (29.99 TL).
5 / 7

Can, karakterini yansıtan özgür stiliyle göze çarpıyor. Can’ın buradaki açık gri tişörtü IRO Paris, 755 TL.
6 / 7

Can’ın güneş gözlüğü Hally &Son.
7 / 7

Can’ın bu sahnedeki deri ceketi İlker Bilgi tasarımı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş demet özdemir Can Yaman

En Çok Okunan Haberler

Özlem Tekin de İstanbul'u terk etti

Özlem Tekin de İstanbul'u terk etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den romantik kutlama

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den romantik kutlama

Eurovision birincisi olan şarkı Toy çalıntı çıktı!

Eurovision birincisi olan şarkı Toy çalıntı çıktı!

Elçin Sangu'dan Can Kırıkları dizisinde oynayacak mı?

Elçin Sangu'dan Can Kırıkları dizisinde oynayacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Haluk Levent'ten gözaltı açıklaması!

Haluk Levent'ten gözaltı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.