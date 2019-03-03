Erkenci Kuş'ta Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşk iddialarını güçlendiren detay!

Erkenci Kuş oyuncuları Can Yaman ile Demet Özdemir, her ne kadar gerçek hayatta aşk yaşamadıklarını iddia etseler de önceki gün ekrana gelen bölümdeki bir detay, dizinin hayranlarının gözünden kaçmadı.

Erkenci Kuş'un son bölümünde Can Yaman, rol gereği telefon şifresini söylemek zorunda kaldı. Yaman'ın canlandırdığı Can Divit karakterinin telefon şifresinin gerçek hayatta Demet Özdemir'in doğum tarihi yani 2602 olması seyircilerin dikkatini çekti.

İkili arasındaki aşk iddiaları böylece giderek güçlenmeye başladı. Hayranları çiftin aşk haberini heyecanla beklerken Yaman ve Özdemir ısrarla arkadaş oldukları ve aşk iddialarının yalan olduğunu dile getiriyorlar.



