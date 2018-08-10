MAGAZİN

Erkenci Kuş'un Aylin'i Sevcan Yaşar'ın inanılmaz değişimi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 13:44 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin hırslı reklamcısı Sevcan Yaşar, geçmişteki haliyle ve muhteşem değişimiyle görenleri şaşırtıyor! İşte Yaşar'ın değişimi...

Erkenci Kuş'un Aylin'i Sevcan Yaşar'ın inanılmaz değişimi

Başrollerini Can Yaman ile Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş yayınlanmaya başladığı günden bu yana adından söz ettiriyor...

Renkli konusuyla izleyiciyi ekrana bağlayan yapımın başrolleri kadar yan rolleri de dikkat çekiyor.

5b6d5efdd3806c1cd0949534

Onlardan biri de dizide Aylin rolü ile izleyici karşısına çıkan Sevcan Yaşar!

DynPicWaterMark_ImageViewer

Sevcan Yaşar henüz 28 yaşında. 2011 yılında katıldığı Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasında ülkemizi temsil etti ve oradan da birincilik tacı ile geri döndü.

5b6d5efdd3806c1cd094952a

Ege Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve oyunculuk eğitimi aldı. 2012 yılında rol aldığı 'Böyle Bitmesin' ile oyunculuğa ilk adımı attı. Sonrasında Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bahtiyar Olmaz dizilerinde rol aldı.

5b6d5efdd3806c1cd094952e


PARTNERSırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!Sırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!
Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?
'Güldür Güldür Show’ hangi kanala transfer oldu?'Güldür Güldür Show’ hangi kanala transfer oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş sevcan yaşar Can Yaman ünlülerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Arzum Onan fiziğiyle büyüledi

Arzum Onan fiziğiyle büyüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özge Özder ve Sinan Güleryüz balayı için Bali'de!

Özge Özder ve Sinan Güleryüz balayı için Bali'de!

Peru’da Engin Akyürek çılgınlığı! Engin Akyürek'in yeni imajı şaşırttı

Peru’da Engin Akyürek çılgınlığı! Engin Akyürek'in yeni imajı şaşırttı

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

'Güldür Güldür Show’ hangi kanala transfer oldu?

'Güldür Güldür Show’ hangi kanala transfer oldu?

Kim Kardashian küçük kardeşi için süslendi!

Kim Kardashian küçük kardeşi için süslendi!

Şilan Makal Bodrum'da! Makyajsız haliyle görüntülendi

Şilan Makal Bodrum'da! Makyajsız haliyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.