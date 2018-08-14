İşte Yaşar'ın değişimi...

Erkenci Kuş'un kötü kadını Aylin'in inanılmaz değişimi

1 / 16 Başrollerini Can Yaman ile Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş yayınlanmaya başladığı günden bu yana adından söz ettiriyor... Renkli konusuyla izleyiciyi ekrana bağlayan yapımın başrolleri kadar yan rolleri de dikkat çekiyor.

2 / 16 Onlardan biri de dizide Aylin rolü ile izleyici karşısına çıkan Sevcan Yaşar!

3 / 16 Sevcan Yaşar henüz 28 yaşında. 2011 yılında katıldığı Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasında ülkemizi temsil etti ve oradan da birincilik tacı ile geri döndü.

4 / 16 Ege Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve oyunculuk eğitimi aldı. 2012 yılında rol aldığı 'Böyle Bitmesin' ile oyunculuğa ilk adımı attı. Sonrasında Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bahtiyar Olmaz dizilerinde rol aldı.

5 / 16 Ege Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve oyunculuk eğitimi aldı. 2012 yılında rol aldığı 'Böyle Bitmesin' ile oyunculuğa ilk adımı attı. Sonrasında Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bahtiyar Olmaz dizilerinde rol aldı.

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16