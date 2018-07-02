Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir 'Oyunculuk akıl işi değil'

InStyle dergisine kapak olan Demet Özdemir, oyunculuk kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil
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Star TV'nin yeni dizisi Erkenci Kuş dizisiyle ekranlara dönen Demet Özdemir, InStyle dergisine kapak oldu.
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No:309 dizisi bittikten altı ay sonra ekrana dönen 26 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:
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“Biraz evde kaldım. Akıl işi değil oyunculuk, başka birini oynamak çok zor"
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Dizi, iki yıla yakın sürdü ve bazen kendimi canlandırdığım Lale’nin tepkilerini verir halde buluyordum."
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"Sağlıklı bir şey değil gerçekten. Her şey çok hızlı ve bir yerde durman gerekiyor. Kendime, kendimi hatırlamaya çalıştım."
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"Ailemle vakit geçirdim. Seyahate edecek halim kalmadı mesela. Sahip olduğum şeylerle vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. 13 ders kadar pilatese gidebildim”
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Özdemir, “Hedefleriniz var mı?” sorusuna ise “Bu projeden sonra yurt dışına gitmeyi ve aldığım eğitimin ardından, bir müzikalde rol almayı çok isterim” cevabını verdi.
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Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil
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Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil
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