MAGAZİN

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir 'Oyunculuk akıl işi değil'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 00:33 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat veren Demet Özdemir, "Oyunculuk akıl işi değil, başka birini oynamak çok zor" ifadelerini kullandı.

InStyle dergisine kapak olan Demet Özdemir, oyunculuk kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil

1 / 9

Star TV'nin yeni dizisi Erkenci Kuş dizisiyle ekranlara dönen Demet Özdemir, InStyle dergisine kapak oldu.

Star TV'nin yeni dizisi Erkenci Kuş dizisiyle ekranlara dönen Demet Özdemir, InStyle dergisine kapak oldu.
2 / 9

No:309 dizisi bittikten altı ay sonra ekrana dönen 26 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

No:309 dizisi bittikten altı ay sonra ekrana dönen 26 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:
3 / 9

“Biraz evde kaldım. Akıl işi değil oyunculuk, başka birini oynamak çok zor"

“Biraz evde kaldım. Akıl işi değil oyunculuk, başka birini oynamak çok zor"
4 / 9

Dizi, iki yıla yakın sürdü ve bazen kendimi canlandırdığım Lale’nin tepkilerini verir halde buluyordum."

Dizi, iki yıla yakın sürdü ve bazen kendimi canlandırdığım Lale’nin tepkilerini verir halde buluyordum."
5 / 9

"Sağlıklı bir şey değil gerçekten. Her şey çok hızlı ve bir yerde durman gerekiyor. Kendime, kendimi hatırlamaya çalıştım."

"Sağlıklı bir şey değil gerçekten. Her şey çok hızlı ve bir yerde durman gerekiyor. Kendime, kendimi hatırlamaya çalıştım."
6 / 9

"Ailemle vakit geçirdim. Seyahate edecek halim kalmadı mesela. Sahip olduğum şeylerle vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. 13 ders kadar pilatese gidebildim”

"Ailemle vakit geçirdim. Seyahate edecek halim kalmadı mesela. Sahip olduğum şeylerle vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. 13 ders kadar pilatese gidebildim”
7 / 9

Özdemir, “Hedefleriniz var mı?” sorusuna ise “Bu projeden sonra yurt dışına gitmeyi ve aldığım eğitimin ardından, bir müzikalde rol almayı çok isterim” cevabını verdi.

Özdemir, “Hedefleriniz var mı?” sorusuna ise “Bu projeden sonra yurt dışına gitmeyi ve aldığım eğitimin ardından, bir müzikalde rol almayı çok isterim” cevabını verdi.
8 / 9

Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil

Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil
9 / 9

Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil

Demet Özdemir: Oyunculuk akıl işi değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet özdemir erkenci kuş

En Çok Okunan Haberler

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süreyya Yalçın plaj tarzıyla dikkatleri çekti!

Süreyya Yalçın plaj tarzıyla dikkatleri çekti!

Fahriye Evcen'in off road tarzı

Fahriye Evcen'in off road tarzı

Mert Fırat ile İdil Fırat evlilik yolunda ilk adımı attı

Mert Fırat ile İdil Fırat evlilik yolunda ilk adımı attı

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Esat Yontunç yeni imajıyla şaşırttı

Esat Yontunç yeni imajıyla şaşırttı

Eliz Sakuçoğlu sosyal medyaya geri döndü

Eliz Sakuçoğlu sosyal medyaya geri döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.