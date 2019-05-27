Erkenci Kuş yaz aylarında hangi gün yayınlanacak? Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı izle!

Geçtiğimiz yaz yayınlanmaya başlanan ve sezon boyunca Cumartesi akşamları ekrana gelen Erkenci Kuş dizisinin yaz sezonunda da devam edecek. Dizinin yayın gününde ise değişiklik yaşandı.

Alınan bu karar nedeniyle kanal ile yapımcılar arasında gerçekleştirilen toplantılar sonucu, dizinin yayın gününün değiştirilmesine karar verildi. Geçen haziran ayında salı akşamları ekrana gelen dizi eylül sezonunda Ufak Tefek Cinayetler’in günü salı olduğu için cumartesi akşamına alınmıştı. Erkenci Kuş yaz döneminde ise eski günü olan salı akşamları ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can’ın gözünde zavallı bir adamdır. Çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak Yiğit’in, sadece Can’ın soğukkanlılığı koruması yetecek, Can da bunun farkındadır.

Can’ın da Sanem’in de Yiğit’ten çok önemli dertleri vardır. Aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sanıyor, her an diken üstünde, pırpır ediyor kalbi. Can ise Sanem’in Yiğit’le ne konuştuğuna takmış kafayı.

Emre’nin Leyla’ya bir sürprizi var, ayaklarını yerden kesecek bu teklif Leyla’nın.

Ajans, Sanem’in krem kampanyasına çalışıyor, önce kremleri ve parfümleri tanımak lazım. Ekip yine aşıkları biraraya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can’ın aklını başından alacak. Sanem ise Can’a parfümün sırrını anlatırken, aradığı cevapları bulacak.

