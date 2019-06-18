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Erkenci Kuş yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı! Star TV 18 Haziran yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 18.06.2019 02:11 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un 44. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Geçen hafta ekrana gelmeyen Erkenci Kuş, bu akşam yayınlanacak mı? Star TV'nin 18 Haziran Salı günü yayın akışı belli oldu. Yaz boyunca devam edecek olan dizinin 44. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. İşte Erkenci Kuş 44. yeni bölümde yaşanacaklar.

Erkenci Kuş yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı! Star TV 18 Haziran yayın akışı

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi 44. yeni bölümüyle 18 Haziran Salı akşamı 20.00'de ekranlarda olacak. Geçen hafta seçim yayın programı nedeniyle ekrana gelmeyen Erkenci Kuş, yaz ayları boyunca salı akşamları yayınlanacak.

Star TV'nin 18 Haziran Salı yayın akışında ise 20.00'de Erkenci Kuş 44. yeni bölümüyle, yeni dizi Benim Tatlı Yalanım ise 00.15'te tekrar bölümüyle yer alıyor.

ERKENCİ KUŞ'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
Her hafta konusu, olayları ve karakterleriyle ilgi ile takip edilen Erkenci Kuş 44. yeni bölümünde Sanem ve Can artık yeni bir döneme başlıyor. Sanem ve Can teknedeler, sonsuz mavilikte yol alıyorlar. Sanem nereye gittiklerini bile bilmiyor; aslında Can'la beraber oldukları sürece nereye gittiklerinin bir önemi yok onun için, ama bunu söyleyebilecek cesareti de yok. Can belki de bir yıl sonra ilk kez Sanem'e gerçek duygularını anlatabilme fırsatını yakalıyor sonunda, ikili uzun bir zaman sonra ilk defa birbirine kalbini açıyor; aşk bir kez daha zamanı durduruyor.

ERKENCİ KUŞ 44. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sanem'in Can'ın yanına gittiğini bilen Yiğit ise bunu hazmedemiyor, Sanem'i kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır. Yiğit'in planı ajansı karıştırıyor, tüm ekip hiç ummadıkları bir anda kendilerini gözaltında buluyor, yardımsa hiç beklemedikleri bir yerden geliyor.

Emre, karısı ve kendisi için yeni bir başlangıç yapmayı çok istiyor. Ne iş olsa yapmaya hazır; ancak iş bulmak kolay değil. Ama her şey çok değişti, Emre artık eski Emre değil, Leyla için ne gerekirse yapar. Sanem ve Can için yeni bir devir başlıyor; artık ortak oldular. Peki ya aşk? Kalp çarpıntısı öyle birden bire boşlukta kaybolup gidebilir mi? Can Sanem'e bunu nasıl anlatacak?"

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can’ın gözünde zavallı bir adamdır. Çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak Yiğit’in, sadece Can’ın soğukkanlılığı koruması yetecek, Can da bunun farkındadır.

Can’ın da Sanem’in de Yiğit’ten çok önemli dertleri vardır. Aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sanıyor, her an diken üstünde, pırpır ediyor kalbi. Can ise Sanem’in Yiğit’le ne konuştuğuna takmış kafayı.

Emre’nin Leyla’ya bir sürprizi var, ayaklarını yerden kesecek bu teklif Leyla’nın.

Ajans, Sanem’in krem kampanyasına çalışıyor, önce kremleri ve parfümleri tanımak lazım. Ekip yine aşıkları biraraya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can’ın aklını başından alacak. Sanem ise Can’a parfümün sırrını anlatırken, aradığı cevapları bulacak.

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