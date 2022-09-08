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Erkenden önleminizi alın: Giderek yaygınlaştı! İş hayatınız kanser riskinizi artırıyor

08.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En tehlikeli hastalıklardan olan kanser her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kanser riskini artıran önemli faktörler arasında kötü yaşam koşulları bulunuyor. Özellikle son yıllarda artan evden çalışmak kanser riskini artıran faktörler arasında bulunuyor.

Erkenden önleminizi alın: Giderek yaygınlaştı! İş hayatınız kanser riskinizi artırıyor

Covid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte hem sağlık hem de sosyal anlamda birçok değişiklik yaşandı. Tüm dünyanın yaşadığı pandemi yaşam koşullarının değişmesine yol açtı. Artık birçok iş yeri çalışanlarının evden çalışmasını istiyor. Ancak evden çalışırken uzun süreli masa başında oturmak birçok hastalık riskini artırıyor. Yapılan araştırmalara göre fiziksel aktivite yapan kadınların hareketsiz yaşayan kadınlara göre meme kanseri geliştirmesi %41 oranında daha az. Bilim adamları, egzersiz yapmanın ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşmanın kadınların hastalığa yakalanma riskini azalttığına dair 'güçlü kanıtlar' buldular.

MEME KANSERİYLE AKTİF KALMAK ARASINDA NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ VAR

Uzmanlar, aktif kalma ile daha düşük meme kanseri riski arasında açık bir neden-sonuç ilişkisi olduğuna dair kanıtlar olduğuna inanıyor.British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan çalışma, Avrupa kökenli 130.957 kadının verilerini inceledi.
Bunlardan 69.838'inde yayılmaya başlayan tümörler vardı ve 6.667'si henüz yayılmamış kansere sahipti. Meme kanseri olmayan 54.452 kadından oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırıldılar.

UZUN SÜRE OTURAN KADINLARIN RİSKİ YÜZDE 104 DAHA FAZLA

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Sonuçlar, aktif bir yaşam tarzına bağlı genetik varyantları olan kişilerin tüm meme kanseri türlerini geliştirme olasılığının yüzde 40 daha düşük olduğunu gösterdi. Daha uzun süre oturduklarını gösteren genleri olan kişilerde, hastalığın tedavisi en zor olan üçlü negatif meme kanseri riski yüzde 104 daha yüksekti. Bristol Üniversitesi'nden uzmanları da içeren ekip, bulguların daha fazla genel fiziksel aktivite ve daha az oturma süresinin meme kanseri riskini azalttığına dair 'güçlü kanıtlar' sağladığını söyledi. 'Aktif yaşam tarzlarının daha yaygın olarak benimsenmesi, kadınlarda en sık görülen kanserin yükünü azaltabilir.'

HAREKETSİZ YAŞAMIN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

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  • Diyabet
  • Obezite
  • Kanser
  • Yüksek tansiyon
  • Kalp hastalıkları
  • Eklem ve kas hastalıkları


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kanser Meme kanseri pandemi araştırma covid19 egzersiz masabaşı
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