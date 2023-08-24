Erkin Koray'ın yayınlamayı unuttuğu ses kaydı ortaya çıktı! Ölümünden 8 ay önce sevenlerini uyarmış

Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Dillere pelesenk olan şarkılarıyla Türk rock müziğine damga vuran Erkin Koray, 82 yaşındaydı.

Koray'ın vefatından 8 ay önce kayda aldığı ancak yoğunluktan dolayı yayınlamayı unuttuğu ses kaydı ortaya çıktı. YouTube'da yayınlanan ses kaydı sosyal medyanın gündemine oturdu. Korsan yayınlara ve yayıncılığa ateş püsküren Koray, sevenlerini bu plakları almamaları konusunda uyardı.

Erkin Koray'ın açıklamaları şöyle:

"Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum.

Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır birtakım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar.

Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim.

Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar... Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten.

İşe bak, memleketin haline bak. Üzülmemek elde değil maalesef. İçine ettiniz ulan güzelim memleketin. Allahsızlar! Ama kazandığım davalar, birtakım kişilerin hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor. Kaybolmadılar yani... Eserlerin ise orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut.

'KIZIM BUNLARIN HEPSİNİ SİZE VERECEK'

Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek. Dava dosyalarım da onda tabii. Onlar bir köşede dursun.

Gün ola, harman ola' demiş erenler... Boşuna söylememişlerdir. Hepinizin gözlerinden öperim. Bir gün bu parazitlerden mutlaka kurtulacağız. O güne kadar sağlıcakla kalın. Selam ve sevgilerimle... Almayın bu 'Erkin Koray plakları' adı altında çıkardıkları çöpleri..."

