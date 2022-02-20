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Erman Toroğlu ve genç karısı Ezgi Yavuz ilk kez konuştu! "17 yaşında diye yazmışlar. Güldük"

20.02.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erman Toroğlu avukatı Ezgi Yavuz ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilik sosyal medyayı sallamıştı. İkili aralarındaki yaş farkı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Erman Toroğlu gelen yorumlarla ilgili "Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?" dedi.

Erman Toroğlu ve genç karısı Ezgi Yavuz ilk kez konuştu! "17 yaşında diye yazmışlar. Güldük"

FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu avukatı Ezgi Yavuz ile evlendi. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Erman Toroğlu ve genç karısı evlerinin kapısını Sabah'tan Serkan Ünlü'ye açtı. "Bir daha evlenmem" diyen Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmesiyle ilgili "Açıkçası evlilik bana uzak geliyordu. İlk eşimle uzun zaman ayrı yaşadık. Bir daha evlenmem diyordum ama Ezgi'yle tanışıp birçok konuda anlaşınca, kafa dengi de olunca, 'Bu insanla olabilirim' dedim. O zaman 'Neden evlenmeyelim?' dedik" açıklamasını yaptı.

Yaş farkı sebebiyle eleştirilen çift bu konuda da konuştu. Erman Toroğlu açıklamasında "Ezgi için 17 yaşında diye yazmışlar. Güldük, geçtik. Hiçbir şeyin üstüne gitmeyeceksiniz. Sana verdiğimiz bu söyleşi de ilk ve son olacak. Ezgi, 39 yaşında bir avukat. Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?" dedi.

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"PAHALI ZEVKLERİ VAR AMA..."

Ezgi Yılmaz ise "Açıkçası beni genç kız diye yazmaları hoşuma gitmedi değil. Erman Hoca'nın kamuoyunca yeterince tanındığını düşünmüyorum. Çok bohem, kaliteli bir hayatı var. Pahalı zevkleri var ama çok mütevazı bir insan. Mesela geçen hafta sanayide tamircilerle personel yemeğine oturacak kadar halktan biri" yorumunda bulundu.


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Erman Toroğlu
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