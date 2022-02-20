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Erman Toroğlu ve genç karısı Ezgi Yavuz ilk kez konuştu! "Pahalı zevkleri var ama..."

20.02.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erman Toroğlu avukatı Ezgi Yavuz ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilik sosyal medyayı sallamıştı. İkili, aralarındaki yaş farkı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Erman Toroğlu gelen yorumlarla ilgili "Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?" dedi. Ezgi Yavuz ise eşinin bazı özelliklerine anlattı.

Erman Toroğlu ve genç karısı Ezgi Yavuz ilk kez konuştu! "Pahalı zevkleri var ama..."

FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu avukatı Ezgi Yavuz ile evlendi. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Erman Toroğlu ve genç karısı evlerinin kapısını Sabah'tan Serkan Ünlü'ye açtı.

ERMAN TOROĞLU NEDEN EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI

"Bir daha evlenmem" diyen Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmesiyle ilgili "Açıkçası evlilik bana uzak geliyordu. İlk eşimle uzun zaman ayrı yaşadık. Bir daha evlenmem diyordum ama Ezgi'yle tanışıp birçok konuda anlaşınca, kafa dengi de olunca, 'Bu insanla olabilirim' dedim. O zaman 'Neden evlenmeyelim?' dedik" açıklamasını yaptı.

Yaş farkı sebebiyle eleştirilen çift bu konuda da konuştu. Erman Toroğlu açıklamasında "Ezgi için 17 yaşında diye yazmışlar. Güldük, geçtik. Hiçbir şeyin üstüne gitmeyeceksiniz. Sana verdiğimiz bu söyleşi de ilk ve son olacak. Ezgi, 39 yaşında bir avukat. Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?" dedi.

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"PAHALI ZEVKLERİ VAR AMA..."

Ezgi Yavuz'un ise "Açıkçası beni genç kız diye yazmaları hoşuma gitmedi değil. Erman Hoca'nın kamuoyunca yeterince tanındığını düşünmüyorum. Çok bohem, kaliteli bir hayatı var. Pahalı zevkleri var ama çok mütevazı bir insan. Mesela geçen hafta sanayide tamircilerle personel yemeğine oturacak kadar halktan biri" yorumunda bulundu.

Ezgi Yavuz'un kocasına "Erman Hoca" diyerek hitap etmesi de gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 44 yorum
Sanayicilerle aynı masada yemek yemiş bu yüzden çok kaliteli insanmış insanliginiz batsın o nasıl laf. Aksine sanayiciler bununla yemek yediği için çok naif ve hoş bir hareket sergilemisler bunun gibilerle yemek masasına oturdukları için
Erman hoca zaten sevilen biri avukat hanım işçilerle sanayide personel yemeği yiyecek kadar halktan biri demenize hiç gerek yok. Ayrıca işçi ile yemek yiyince halktan biri olunmuyor gerek yok böyle örneklere bu tür örnekler asıl milleti rahatsız eder.
Zaten halktan biri sanki sarayda yaşıyor. Aşk gözünü kör etmiş. Bu ne sevgi Ezgi

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